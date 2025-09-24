Ngày 24/9: Giá cao su thế giới chủ yếu đi ngang, trong nước bình ổn

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính hôm nay (24/9) chưa bứt phá do giới đầu tư còn thận trọng trước các diễn biến của giá dầu và nguồn cung cao su thiên nhiên. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp bình ổn.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 0,5% (75 Nhân dân tệ) lên mức 14.745 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 đi ngang mức 67,40 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su ổn định mức 310,6 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 không biến động, hiện giữ nguyên ở mức 171.90 cent/kg.

Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su butadien giao tháng 11, loại được giao dịch nhiều nhất tăng 35 Nhân dân tệ (0,31%) lên mức 11.505 Nhân dân tệ/tấn.

Đồng Yên giảm 0,2% xuống 148,26 JPY/USD, khiến các tài sản định giá bằng Yên trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nước ngoài. Giá dầu nhích lên do lo ngại bất ổn tại châu Âu và Trung Đông. Cao su tự nhiên thường biến động cùng chiều với dầu, bởi cạnh tranh với cao su tổng hợp sản xuất từ dầu mỏ.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, báo giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.