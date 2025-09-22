Ngày 22/9: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á chìm trong sắc đỏ

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (22/9) sắc đỏ bao phủ khi vào mùa khai thác cao điểm ở Đông Nam Á. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp bình ổn. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg; mủ đông DRC ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu 19.000 đồng/kg.

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay giảm. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 0,5% (70 Nhân dân tệ) về mức 14.670 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 giảm 1,2% (0,82 Baht) về mức 67,40 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su giảm 0,6% (2 Yên) xuống mức 310 Yên/kg.

So với cuối tuần trước, giá cao su Trung Quốc, Thái Lan và Nhật Bản thay đổi tương ứng -2%, -2% và(-3%.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 giảm 0.30 cent/kg, xuống 170.30 cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản kết thúc tuần qua trong xu hướng giảm, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp, do áp lực từ mùa khai thác cao điểm ở Đông Nam Á và kỳ vọng nguồn cung quốc tế gia tăng.

Giới thương nhân dự báo trong ngắn hạn, cung vẫn vượt cầu nên giá cao su sẽ tiếp tục chịu áp lực, với biến động kéo dài cho tới khi nhu cầu công nghiệp thể hiện dấu hiệu phục hồi rõ rệt hơn.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 11 trên SHFE giảm 10 Nhân dân tệ, tương đương 0,09%, xuống còn 11.445 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2-loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.