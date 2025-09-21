Giá vàng hôm nay (21/9): Vàng miếng tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng thế giới không thay đổi trong phiên giao dịch sáng nay. Trong nước, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Đặc biệt là giá vàng miếng Phú Quý SJC, tăng tới 1,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, nếu so với mức giá cao nhất trước đây, giá vàng hiện nay vẫn thấp hơn gần 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 21/9, giá vàng miếng thương hiệu SJC giao dịch ở mức 131 - 133 triệu đồng/lượng

Thị trường thế giới, giá vàng không thay đổi so với phiên trước, với giá giao ngay ở mức 3.685,78 USD/oune.

Tính từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng khoảng 39%, liên tục phá vỡ các kỷ lục.

Nhà phân tích Kyle Rodda của Capital.com nhận định, tâm lý thị trường vẫn tích cực nhưng đã dịu bớt, trong khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chưa đưa ra định hướng đủ ôn hòa để vàng tiếp tục tăng. Ông cho rằng dự báo còn hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay là tín hiệu tích cực, song việc chỉ dự kiến một lần cắt giảm trong năm 2026 - vượt kỳ vọng của thị trường - đã khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD đi lên.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch dự báo xác suất để Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10-2025 lên tới 92%. Lãi suất thấp giúp giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng - một tài sản không sinh lời.

Về kỹ thuật, nhà phân tích Wang Tao của Reuters cho rằng, vàng giao ngay có thể phá ngưỡng hỗ trợ 3.630 USD/ounce và giảm về vùng 3.596 - 3.617 USD/ounce.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 21/9, giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI đồng loạt tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch sáng 20/9, giao dịch lần lượt ở mức 131 - 133 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC thu mua vàng miếng ở mức 130,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng; bán ra ở mức 133 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Tương tự như vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay (21-9) cũng tăng vọt so với sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 - 129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ được giao dịch ở mức 126,8 – 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng nhẫn niêm yết ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 126,8 – 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.