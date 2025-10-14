18 quốc gia tham dự giải Đua thuyền Rowing vô địch châu Á năm 2025 tại Hải Phòng

(TBTCO) - Từ ngày 16/10 - 19/10, Giải đua thuyền Rowing vô địch châu Á năm 2025 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện Rowing Hải Phòng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Giải vô địch Rowing cấp độ châu lục.

Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng đăng cai tổ chức Giải Đua thuyền Rowing vô địch Châu Á tại thành phố Hải Phòng.

Giải đua thuyền Rowing vô địch châu Á năm 2025 được tổ chức tại Hải Phòng không chỉ đơn thuần là một cuộc tranh tài thể thao, mà còn là dịp để Việt Nam thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác hội nhập quốc tế.

Thông tin tại cuộc họp báo ngày 14/10, bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng nhấn mạnh, việc tổ chức thành công một giải đấu tầm cỡ châu lục là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực và thế giới, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thể thao châu Á; khẳng định Việt Nam là điểm đến tin cậy, có khả năng đăng cai những sự kiện lớn, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế.

Bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng phát biểu. Ảnh: Quỳnh Nga

Dự kiến, giải đấu có khoảng 678 thành viên, gồm các quan chức quốc tế, lãnh đạo, trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên (VĐV) đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, bao gồm: Ấn Độ, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Iran, Iraq, Kuwait, Thái Lan, Saudi Arabia, Uzbekistan, Kazakhstan, Malaysia, Indonesia, Singapore và nước chủ nhà Việt Nam.

Đối với các vận động viên Việt Nam và khu vực, giải đấu là cơ hội quý giá để cọ xát với các đối thủ mạnh, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao thành tích chuyên môn. Đặc biệt, đây còn là bước chuẩn bị quan trọng cho việc tham dự các sự kiện thể thao lớn sắp tới như SEA Games 33 tại Thái Lan và Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 20) năm 2026 tại Nhật Bản./.