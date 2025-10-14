(TBTCO) - Theo báo cáo của Chính phủ, trong năm 2024, khối ngân hàng “big 4” đạt tổng lợi nhuận trước thuế 133.560 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. Vốn đầu tư của Nhà nước tại khối này tiếp tục được bảo toàn và sinh lời, khi vốn chủ sở hữu tăng 19%, lợi nhuận chưa phân phối đạt 220.321 tỷ đồng, tăng 35%.

Chính phủ vừa trình Quốc hội báo cáo về tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2024 trên phạm vi cả nước, trong đó có nội dung liên quan đến hoạt động của khối ngân hàng thương mại nhà nước, bao gồm VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank.

Theo đó, về kết quả hoạt động kinh doanh, theo báo cáo của Chính phủ, tổng nguồn vốn (tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu) của khối ngân hàng thương mại nhà nước đạt 9.466.907 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2023.

Về tổng tài sản, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam của "big 4" là 202.935 tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm 2023. Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác là 1.275.141 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2023. Tổng dư nợ cho vay khách hàng cuối năm là 6.950.618 tỷ đồng, tăng 877.092 tỷ đồng, tương đương 14% so với cuối năm 2023.

Theo báo cáo của Chính phủ, về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu cho vay là 94.331 tỷ đồng, tăng 8,4% so với năm 2023, tỷ lệ nợ xấu năm 2024 là 1,23% (năm 2023 là 1,3%). Khối ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục chú trọng thực hiện quyết liệt các biện pháp nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng một cách thực chất. Hoạt động thu hồi nợ xấu và xử lý các khoản nợ đã được trích lập dự phòng rủi ro tiếp tục được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực.

Ngoài ra, tổng số dư các khoản chứng khoán kinh doanh là 20.815 tỷ đồng, tăng 74% so với cuối năm 2023.

"Chất lượng tín dụng được đảm bảo, nợ xấu so với tổng dư nợ khách hàng năm 2024 là 94.500 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2023" - báo cáo nêu rõ.

Tổng số nợ xấu của các ngân hàng thương mại nhà nước được xử lý thông qua các hình thức khách hàng trả nợ, bán phát mại tài sản, trích lập dự phòng và chuyển nhóm nợ là 129.066 tỷ đồng, giảm 8,6% so với năm 2023; trong đó, sử dụng dự phòng rủi ro là 73.199 tỷ đồng, tăng 7,2% so với năm 2023.

“Big 4” ngân hàng còn hơn 220 nghìn tỷ đồng lợi nhuận giữ lại, vốn Nhà nước tiếp tục sinh lời. Ảnh minh hoạ.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo của Chính phủ, tổng doanh thu các "big 4" đạt 628.946 tỷ đồng năm 2024, giảm 5% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế là 133.560 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2023.

Hiệu quả sử dụng vốn thể hiện qua tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 17,44%, giảm 1,17% so với cùng kỳ năm 2023; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA) đạt 1,13%, giảm 0,03% so với cùng kỳ năm 2023.

Các ngân hàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật thuế hiện hành. Đến cuối năm 2024, tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước là 47.754 tỷ đồng; trong đó, Agribank nộp 17.436 tỷ đồng, BIDV nộp 9.281 tỷ đồng, Vietcombank nộp 12.045 tỷ đồng và VietinBank nộp 8.997 tỷ đồng.

Chính phủ đánh giá, vốn đầu tư nhà nước tại khối ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục được bảo toàn và sinh lời.

"Tổng vốn chủ sở hữu đạt 613.693 tỷ đồng, tăng 19% so với cuối năm 2023; trong đó, vốn điều lệ đạt 230.205 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2023; lợi nhuận chưa phân phối đạt 220.321 tỷ đồng, tăng 35% so với cuối năm 2023" - báo cáo nêu rõ.

Về tình hình quản lý tài sản, nợ phải thu và nợ phải trả, tính đến cuối năm 2024, tổng các khoản phải thu (ngoài các khoản phải thu từ hoạt động tín dụng) là 75.227 tỷ đồng, giảm 12.302 tỷ đồng so với năm 2023. Trong đó, VietinBank là 27.767 tỷ đồng, BIDV là 25.770 tỷ đồng, Vietcombank là 14.040 tỷ đồng, Agribank là 7.650 tỷ đồng.

Đến cùng thời điểm, tổng các khoản nợ phải trả (không bao gồm lãi và phí phải trả) là 83.561 tỷ đồng, tăng 1.226 tỷ đồng so với năm 2023. Các ngân hàng thương mại nhà nước luôn bảo đảm thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn, không phát sinh nợ quá hạn; trong đó, Agribank là 15.606 tỷ đồng, BIDV là 21.741 tỷ đồng, VietinBank là 22.102 tỷ đồng và Vietcombank là 24.112 tỷ đồng./.