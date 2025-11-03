(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Thông tư về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính. Trong đó, đề xuất nâng giới hạn cho vay tiêu dùng từ 100 triệu đồng lên 400 triệu đồng; đồng thời, điều chỉnh một số quy định liên quan đến cơ cấu tổ chức và thẩm quyền của các đơn vị Ngân hàng Nhà nước.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên, đề nghị tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2016/TT-NHNN (Thông tư 43) và Thông tư số 18/2019/TT-NHNN (Thông tư 18) về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính, theo Công văn số 9294/NHNN-CSTT ngày 23/10/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất tăng hạn mức cho vay tiêu dùng gấp 4 lần, lên 400 triệu đồng. Ảnh minh hoạ.

Dự thảo Thông tư gồm 12 điều, tập trung vào việc thay thế, bổ sung cụm từ, điều khoản và phụ lục kỹ thuật tại Thông tư 43 hiện hành, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật và thực tiễn triển khai hoạt động cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính.

Theo Ngân hàng Nhà nước, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và mức sống người dân tăng lên, giới hạn cho vay tiêu dùng 100 triệu đồng tại Thông tư 43 hiện nay không còn phù hợp.

Theo Ngân hàng Nhà nước, mức 400 triệu đồng được xác định trên cơ sở thống nhất với các quy định hiện hành bao gồm: ngưỡng giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa tiền; mức cấp tín dụng nhỏ qua thẻ ngân hàng quy định tại Thông tư số 18/2024/TT-NHNN; dư nợ tối đa đối với hoạt động cho vay ngang hàng theo Nghị định số 94/2025/NĐ-CP; hạn mức cho vay không có tài sản bảo đảm trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 156/2025/NĐ-CP.

Hiệp hội Ngân hàng, một số công ty tài chính, Ngân hàng Nhà nước Khu vực kiến nghị, phản ánh giới hạn 100 triệu đồng tại Thông tư 43 là chưa phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay, nhu cầu tiêu dùng gia tăng so với giai đoạn trước.

Do đó, việc điều chỉnh tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đối với một khách hàng từ 100 triệu đồng lên 400 triệu đồng nhằm phù hợp với nhu cầu chi tiêu, tiêu dùng hiện nay và trên cơ sở rà soát, tham khảo tương quan với một số quy định đã ban hành.

Mức tổng dư nợ quy định tại khoản này không áp dụng đối với cho vay tiêu dùng để mua ôtô và sử dụng ôtô đó làm tài sản bảo đảm cho chính khoản vay đó theo quy định của pháp luật.

Ngoài việc điều chỉnh hạn mức, dự thảo Thông tư còn sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức và thẩm quyền của các đơn vị Ngân hàng Nhà nước sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, các nội dung được chỉnh lý nhằm phù hợp với việc sắp xếp lại cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Việc sửa đổi Thông tư 43 được đánh giá là cần thiết và kịp thời, giúp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện mở rộng tín dụng tiêu dùng an toàn và minh bạch, đồng thời hài hòa với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước sau khi sắp xếp lại bộ máy./.