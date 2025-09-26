Diễn đàn VWAS 2025 vinh danh các sản phẩm dịch vụ tài chính tiêu biểu

(TBTCO) - Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam VWAS 2025 - Diễn đàn thường niên do Báo Tài chính - Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức đã vinh danh 6 hạng mục cho các sản phẩm dịch vụ tài chính tiêu biểu năm 2025.

Trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2025 (VWAS 2025) với chủ đề “Kỷ nguyên mới, Sức bật mới” diễn ra ngày 25/9, Hội đồng bình chọn đã công bố và vinh danh các sản phẩm dịch vụ tài chính tiêu biểu và các doanh nghiệp Vì sự phát triển dịch vụ tài chính.

Theo ông Phan Lê Thành Long, CEO AFA Group, Đồng sáng lập Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA), số liệu thống kê cho thấy 85% giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam thuộc về các nhà đầu tư cá nhân. Nhu cầu về cải thiện dân trí tài chính nói chung, nâng cao năng lực của các nhà đầu tư nói riêng rất quan trọng cho sự phát triển lành mạnh và bền vững của thị trường tài chính và nền kinh tế Việt Nam. Do đó, vai trò của cố vấn tài chính và quản lý tài sản ngày càng quan trọng.

Đội ngũ cố vấn tài chính chuyên nghiệp đang dần được hình thành và phát triển từ trong các tổ chức như bộ phận khách hàng ưu tiên của các ngân hàng, đội ngũ tư vấn của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm.

Bên cạnh đó, Việt Nam mới đây đã có những chính sách mới như Nghị quyết số 5 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm tài sản mã hoá tại Việt Nam, Quyết định 2014/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo đó, quá trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ bao gồm cả trí tuệ nhân tạo trong việc hỗ trợ khách hàng về lập kế hoạch tài chính cá nhân, quản lý đa dạng các loại hình tài sản đầu tư ngày càng trở nên quan trọng. “Đó là lý do Diễn đàn cấp cao cố vấn tài chính Việt Nam xây dựng các hạng mục vinh danh tổ chức gắn liền với các mục tiêu cụ thể trên”, CEO AFA Group nhấn mạnh.

Sáu hạng mục được vinh danh lần này bao gồm: Dịch vụ khách hàng ưu tiên tiêu biểu, dịch vụ môi giới tài chính tiêu biểu, dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu, sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu, Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo và sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất.

Đối với hạng mục Dịch vụ khách hàng ưu tiên tiêu biểu (Priority services of the year), có 24 đơn vị được chấm điểm và bình chọn, trong đó có 7 đơn vị đạt chuẩn. Tại hạng mục Dịch vụ môi giới tài chính tiêu biểu (Brokerage award), có 21 đơn vị được chấm điểm và bình chọn, trong đó có 16 đơn vị đạt chuẩn. Hạng mục Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu (Asset management award): có 21 đơn vị được chấm điểm và bình chọn, trong đó có 8 đơn vị đạt chuẩn. Hạng mục Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu (Digitalization of the year): có 54 đơn vị được chấm điểm và bình chọn, trong đó có 24 đơn vị đạt chuẩn. Hạng mục Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo (Personal finance innovation): có 39 đơn vị được chấm điểm và bình chọn, trong đó có 5 đơn vị đạt chuẩn.

Ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn và ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc điều hành Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) chúc mừng các đơn vị được vinh danh Dịch vụ khách hàng ưu tiên tiêu biểu gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam -Vietcombank, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPbank. - Ảnh: Chí Cường

Ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn và ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc điều hành Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) chúc mừng các đơn vị được vinh danh Dịch vụ môi giới tài chính tiêu biểu gồm: CTCP Chứng khoán Kỹ Thương, CTCP Chứng khoán VPS, CTCP Chứng khoán Agribank, Công ty TNHH Chứng khoán ACB, CTCP Chứng khoán Rồng Việt. - Ảnh: Chí Cường

Ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn và ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc điều hành Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) chúc mừng các đơn vị được vinh danh Dịch vụ Quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu gồm: CTCP Quản lý quỹ Kỹ Thương, CTCP Quản lý quỹ Thiên Việt, CTCP Quản lý quỹ Rồng Việt. - Ảnh: Chí Cường

Ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn và ông ông Phan Lê Thành Long, CEO AFA Group, Đồng sáng lập Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) chúc mừng các đơn vị được vinh danh Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu gồm: CTCP Chứng khoán Agribank, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Meey Group, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Công ty TNHH Chứng khoán ACB, Công ty TNHH Chứng khoán Maybank, CTCP Chứng khoán Rồng Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư VAM, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam. - Ảnh: Đức Thanh

Ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn và ông ông Phan Lê Thành Long, CEO AFA Group, Đồng sáng lập Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) chúc mừng các đơn vị được vinh danh Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo gồm: CTCP Chứng khoán Kỹ Thương, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, CTCP Đầu tư VAM, CTCP Chứng khoán KB Việt Nam, CTCP Chứng khoán Rồng Việt. - Ảnh: Chí Cường