(TBTCO) - Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 10 tháng năm 2025 ước thực hiện 564,2 nghìn tỷ đồng, vượt 9,8% dự toán pháp lệnh năm và tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, thu nội địa 531,4 nghìn tỷ đồng, vượt 10,2% và tăng 36,5%; thu từ dầu thô 2,1 nghìn tỷ đồng, đạt 50,9% và bằng 67,7%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 30,4 nghìn tỷ đồng, vượt 11,4% và tăng 36,5%.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong 10 tháng gồm: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước thực hiện 65 nghìn tỷ đồng, đạt 80,7% dự toán năm và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2024; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 28,7 nghìn tỷ đồng, đạt 94,4% và tăng 9,8%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 110,3 nghìn tỷ đồng, vượt 4,1% và tăng 43%; thuế thu nhập cá nhân 53 nghìn tỷ đồng, vượt 6% và tăng 26,9%; thu tiền sử dụng đất 89 nghìn tỷ đồng, vượt 85,6% và gấp 2,7 lần; thu phí và lệ phí 20,9 nghìn tỷ đồng, đạt 88,9% và tăng 6,6%; thu lệ phí trước bạ 6,8 nghìn tỷ đồng, đạt 94% và tăng 9,8%.

Hà Nội: 10 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước vượt 9,8% dự toán. Ảnh TL

Bên cạnh số thu, về chi ngân sách địa phương của thành phố trong 10 tháng ước thực hiện 105,2 nghìn tỷ đồng, đạt 63,4% dự toán năm và tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, chi đầu tư phát triển 47,2 nghìn tỷ đồng, đạt 54,2% và tăng 42,7%; chi thường xuyên 57,9 nghìn tỷ đồng, đạt 81,9% và tăng 38,3%.

Lĩnh vực chi chủ yếu trong chi thường xuyên ngân sách địa phương gồm: Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề ước thực hiện 19,9 nghìn tỷ đồng, đạt 80,5% dự toán và tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước; chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 13,2 nghìn tỷ đồng, vượt 22,3% và tăng 80,9%; chi các hoạt động kinh tế 8,4 nghìn tỷ đồng, đạt 64% và tăng 29,7%; chi đảm bảo xã hội 5,8 nghìn tỷ đồng, đạt 86,8% và tăng 47,4%; chi y tế, dân số và gia đình 3,1 nghìn tỷ đồng, đạt 91,1% và tăng 50,7%; chi bảo vệ môi trường 2,3 nghìn tỷ đồng, đạt 68,7% và tăng 18,5%.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội thời gian qua tăng trưởng vượt bậc nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của thành phố cùng nỗ lực của các cơ quan thu ngân sách và đóng góp tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp.

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong 2 tháng cuối của năm 2025, TP. Hà Nội phấn đấu thu vượt 25% dự toán ngân sách, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt hơn 8%. Mục tiêu này có thể coi là cam kết của Hà Nội trong kiến tạo môi trường phát triển năng động, hiệu quả.