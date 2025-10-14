Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

(TBTCO) - Ngày 14/10/2025, tại Hưng Yên, Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho gần 200 học viên là công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Tham dự lễ khai giảng có Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Thị Thu Lan; Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính Đinh Trọng Thắng; Phó Giám đốc Ngô Văn Giang; TS. Nguyễn Thế Hùng – Giảng viên, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và toàn thể học viên.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ Tài chính luôn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; là nhân tố quyết định để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong toàn ngành.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Nhà trường tổ chức ngày hôm nay thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ, đồng thời cho thấy tinh thần chủ động, nghiêm túc, tâm huyết và trách nhiệm của Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính trong việc tổ chức từ chuẩn bị cơ sở vật chất, lên chương trình đào tạo bài bản, mời giảng viên có trình độ và kinh nghiệm tham gia giảng dạy.

Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính Đinh Trọng Thắng phát biểu. Ảnh: Vũ Minh Đức

Còn theo Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính Đinh Trọng Thắng, công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng viên luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng bộ Bộ Tài chính cũng như các tổ chức Đảng thuộc Bộ Tài chính.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm giúp các học viên được trang bị những hiểu biết cơ bản, có hệ thống về: Lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Mục tiêu, lý tưởng của Đảng và phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua đó, mỗi học viên sẽ nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, xác định rõ hơn động cơ phấn đấu vào Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và của toàn ngành Tài chính.

TS. Nguyễn Thế Hùng – Giảng viên, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong truyền đạt những kiến thức lý luận cơ bản về Đảng. Ảnh: Vũ Minh Đức

Giám đốc Đinh Trọng Thắng bày tỏ tin tưởng, kết thúc khóa học, các học viên sẽ không chỉ nắm vững những kiến thức lý luận cơ bản về Đảng mà còn được hun đúc thêm niềm tự hào, ý chí phấn đấu, tinh thần trách nhiệm, góp phần lan tỏa giá trị của người cán bộ ngành Tài chính “Đoàn kết – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”./.