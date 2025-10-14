(TBTCO) - Khối lượng mở (OI) hợp đồng tương lai chỉ số VN30-Index giảm còn 33.352 hợp đồng, giảm mạnh các vị thế nắm giữ khi ngày đáo hạn 16/10/2025 đang tới gần. Tuy nhiên, giao dịch chuyển nhượng các hợp đồng vẫn rất sôi động.

Trên thị trường phái sinh, kết phiên hợp đồng tương lai chỉ số VN30-Index (41I1FA000) đáo hạn vào tháng 10/2025 tăng 0,60 điểm (+0,03%) lên 2.104,2 điểm.Hiện giá HĐTL đã cao vượt trên VN30-Index, với mức chênh lệch dương 0,51 điểm. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng mạnh gần 25% so với phiên trước với hơn 344.900 hợp đồng được chuyển nhượng. Giá hợp đồng 41I1FA000 đã vượt lên đinh cũ 1.898 điểm. Khối lượng mở OI hôm nay là 33.352 hợp đồng, giảm mạnh các vị thế nắm giữ khi đến thời điểm đáo hạn trong phiên 16/10/2025.

Giá các hợp đồng tương lai đóng cửa trái chiều. Đối với hợp đồng tham chiếu chỉ số VN30-Index, các kỳ hạn xa hơn 41I1FB000, VN30F2512, 41I1G3000 chênh lệch âm từ -3,79 điểm đến -30,69 điểm.

Tương tự, với HĐTL tham chiếu chỉ số VN100-Index, HĐTL chỉ số VN100 đóng cửa tháng 10/2025 (41I2FA000) đóng cửa ở mức 1.930 điểm, tăng 0,73% so với hôm qua và cũng giữ chênh lệch dương so với chỉ số cơ sở VN100-Index. Trong khi đó, HĐTL các kỳ hạn xa hơn chênh lệch âm so với chỉ số cơ sở.

Trên thị trường cơ sở, các chỉ số vẫn giữ được sắc xanh dù “xanh vỏ đỏ lòng” giúp thị trường vẫn duy trì xu hướng ngắn hạn tích cực sau vượt lên vùng đỉnh tháng 8-9/2025. Điều này chủ yếu nhờ ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và cổ phiếu nhóm VN30.

Ngay từ thời điểm mở cửa, VN30-Index đã tăng mạnh hơn 40 điểm với tâm điểm tiếp tục tập trung ở một số cổ phiếu như VIC, VHM và VJC với mức tăng trần. Tiếp đó, một số cổ phiếu vốn hóa lớn ngành bán lẻ và ngân hàng như MWG, VPB và VCB cũng tăng nhẹ nâng đỡ thị trường chung. Áp lực bán chốt lời bắt đầu xuất hiện ở nhiều cổ phiếu ngành ngân hàng cũng như sản xuất thép (HPG) trong phiên chiều, thị trường liên tục giằng co tăng giảm với biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu. Kết phiên, VN30-Index đóng cửa tại vùng 2013,69 điểm, tăng 1,41 điểm với 6 mã tăng và 22 mã giảm.

VN100-Index cũng đảo chiều và gặp rung lắc trong nửa cuối phiên chiều. Chỉ số chung VN-Index có thể chịu áp lực bán ở vùng giá quanh 1.800 điểm. Theo chuyên gia chứng khoán SHS, đây là vùng giá tương ứng đường xu hướng nối các vùng đỉnh giá cao nhất năm 2018, 2021, 2022 đến nay./.