Lãnh đạo Quảng Trị chỉ đạo khắc phục, xử lý tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn

(TBTCO) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa có chỉ đạo đôn đốc triển khai thực hiện các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến, số hóa kết quả thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ chậm trễ trong tháng 8/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương có hồ sơ quá hạn đang xử lý được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://quantri.dichvucong.gov.vn) trong tháng 8/2025 để rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm; thực hiện việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp; đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ.

Trường hợp các sở, ban, ngành, địa phương khi xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh bị trễ hạn, nếu nguyên nhân do lỗi phần mềm hoặc lỗi đồng bộ dữ liệu, thì kịp thời thông báo với Sở Khoa học và Công nghệ để xử lý, khắc phục triệt để theo hướng dẫn.

Quảng Trị chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh triển khai hỗ trợ, hướng dẫn công dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Hoàng Phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm chỉ đạo, chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức liên quan để xảy ra tình trạng tỷ lệ số hóa kết quả thủ tục hành chính trong tháng 8/2025 đạt thấp; thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện bước lưu kho dữ liệu thủ tục hành chính để trả kết quả bản điện tử cho cá nhân, tổ chức theo hướng dẫn.

Đối với các đơn vị có tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến, thanh toán trực tuyến trong tháng 8/2025 chưa đạt chỉ tiêu Chính phủ giao, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, đẩy mạnh triển khai việc hỗ trợ, hướng dẫn công dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương hỗ trợ, khắc phục kịp thời những trường hợp hồ sơ bị lỗi trong quá trình xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, không để xảy ra trường hợp hồ sơ bị quá hạn do lỗi hệ thống; phối hợp Văn phòng Chính phủ xử lý, khắc phục từng trường hợp hồ sơ bị quá hạn do lỗi hệ thống hoặc lỗi đồng bộ dữ liệu lên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến điểm đánh giá chỉ số chung của toàn tỉnh.