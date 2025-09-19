Đường ven biển Quảng Trị kết nối hành lang kinh tế Đông Tây đạt tiến độ hơn 40% khối lượng

(TBTCO) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây đã thi công đạt khoảng 40,3% khối lượng, với giá trị khoảng 651,5/1.615,56 tỷ đồng.

Về tiến độ thi công, đối với gói thầu VB-XL01 (địa bàn huyện Vĩnh Linh cũ, dài 23 km) do Liên danh Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng - Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh thi công, đến nay đã cơ bản hoàn thành 2/3 cầu, đang thi công nền đường 9,7/23,06 km; thi công lớp cấp phối đá dăm đạt 1,66/23,06 km. Gói thầu này ký hợp đồng ngày 22/12/2022, thời gian thực hiện 36 tháng, giá trị thực hiện đến nay đạt 27,52/308,78 tỷ đồng (8,99%).

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam (hàng đầu, thứ nhất từ trái sang) kiểm tra tiến độ dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 1. Ảnh: Tiến Nhất

Đối với gói thầu VB-XL02 (địa bàn huyện Gio Linh cũ, dài 12,5 km) do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng thi công, đến nay, nhà thầu đã thi công nền đường đạt 9,8/12,6 km; thi công móng cấp phối đá dăm đạt 2,5/12,6 km; cống thoát nước ngang hoàn thành 17/39 cống. Gói thầu này ký hợp đồng ngày 18/8/2023, thời gian thực hiện 28 tháng, giá trị thực hiện đến nay đạt 51,05/245,36 tỷ đồng.

Với gói thầu VB-XL03 (địa bàn huyện Triệu Phong cũ, dài 3,7 km), nhà thầu thi công là liên danh Công ty cổ phần Thành An và Công ty cổ phần LICOGI 13, đến nay đã thi công hoàn thành cầu Triệu Trạch; hoàn thành 3/14 cống thoát nước; đang thi công nền đường 1,94/3,7 km và 2/11 cống còn lại. Gói thầu này ký hợp đồng ngày 25/5/2022, thời gian thực hiện 30 tháng, giá trị thực hiện đến nay đạt 28,62/119,76 tỷ đồng.

Với gói thầu VB-XL04 (địa bàn huyện Triệu Phong và TP. Đông Hà cũ, dài 8,54 km), nhà thầu thi công là liên danh Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty cổ phần Taco Trường Sơn. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu đã hoàn thiện mố, trụ cầu; lao lắp 17/17 nhịp; hoàn thành 17/17 nhịp bản mặt cầu với hạng mục công trình cầu Thạch Hãn 1.

Đối với cầu Thạch Hãn 2, nhà thầu đã hoàn thành trụ T2 (trái, phải), đúc dầm; đang thi công trụ T1 trái và phần đường dài 4,02/7,32 km. Gói thầu VB-XL04 ký hợp đồng 19/12/2022, thời gian thực hiện 36 tháng, giá trị thực hiện đạt 544,32/941,66 tỷ đồng.

Được biết, dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 4282/QĐ-UBND ngày 17/12/2021. Dự án có tổng mức đầu tư điều chỉnh 2.731,779 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2027.

Giai đoạn 1 của dự án có tổng chiều dài khoảng 48 km, đi qua địa bàn các xã: Cửa Tùng, Vĩnh Hoàng, Cửa Việt, Gio Linh, Bến Hải, Triệu Bình, Nam Cửa và phường Nam Đông Hà. Dự án có tổng diện tích đất khoảng 212,58 ha, trong phạm vi dự án có khoảng 2.004 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 160 hộ phải tái định cư.