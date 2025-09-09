Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm Quảng Trị

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Quảng Trị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành Dự án Cảng hàng không Đồng Hới vào dịp 30/4/2026; hoàn thành bến số 1 Khu bến cảng Mỹ Thuỷ vào tháng 11/2025 và bến số 2 vào tháng 3/2026.

Ngày 8/9, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 463/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2025 và việc thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Sau khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm tra, khảo sát các dự án: Tuyến đường bộ cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ, Cảng hàng không Quảng Trị, Cảng hàng không Đồng Hới và Khu bến cảng Mỹ Thủy; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực và kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị trong việc phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào thành tựu chung của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị, một trong các dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Trị hiện nay. Ảnh: Trường Nhật

Về các dự án trọng điểm của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng xem xét đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Trị về việc nâng cấp quy mô Cảng hàng không Quảng Trị lên cấp cao hơn (tiếp nhận tàu bay A350, nhà ga theo mô đun).

Giao UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo nhà đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm dự án; chủ động nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh theo thẩm quyền các quy hoạch liên quan trong phạm vi khu vực giữa sông Bến Hải và sông Thạch Hãn để phát triển đô thị sân bay “bốn trong một”, bao gồm: Đô thị, công nghiệp, khoa học công nghệ cao, dịch vụ với trung tâm là Cảng hàng không Quảng Trị.

Tỉnh Quảng Trị huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khu vực đường gom phát sinh, điểm quay đầu xe, các trạm thu phí và trạm dừng nghỉ trên Dự án tuyến đường bộ cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công.

Chỉ đạo nhà đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ Dự án Cảng hàng không Đồng Hới (bao gồm tiến độ tháp lưu thông và dự án Cảng), phấn đấu hoàn thành vào dịp 30/4/2026, đồng thời đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh, môi trường.Về Khu bến cảng Mỹ Thủy, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo nhà đầu tư và các cơ quan triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật, phấn đấu hoàn thành bến số 1 vào tháng 11/2025 và bến số 2 vào tháng 3/2026; tiếp tục đẩy nhanh thủ tục để khởi công bến số 3 và số 4 trong tháng 9/2025.