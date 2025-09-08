Quảng Trị tăng cường quản lý hoạt động đấu giá

(TBTCO) - Ngày 8/9, Sở Tài chính Quảng Trị cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân vừa ký văn bản về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm Luật Đấu giá tài sản và các chỉ đạo của Chính phủ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Chỉ đạo, quán triệt các tổ chức, đơn vị có tài sản đấu giá thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, đảm bảo lựa chọn được tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có uy tín, năng lực, kinh nghiệm để thực hiện việc đấu giá.

Nhiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp can thiệp, sắp xếp “sân sau” trong việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Kịp thời thông tin cho Sở Tư pháp đối với các trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá.

Một phiên đấu giá đất trên địa bàn phường Đồng Hới, Quảng Trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Sở Tài chính tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc xử lý tài sản công thông qua hình thức đấu giá tài sản; tiếp tục thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các xã, phường, đặc khu tham mưu việc xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất để đưa ra đấu giá đảm bảo đúng quy định pháp luật và sát với giá thị trường; phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát điều kiện để tiến hành đấu giá và xác định giá khởi điểm đối với tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất; hướng dẫn việc xác định chi phí liên quan đến hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Giao UBND các xã, phường, đặc khu công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tiến độ dự án để minh bạch thông tin, ngăn chặn đầu cơ, thao túng giá đất. Các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải tuân thủ đúng quy định, tuyệt đối không để lộ lọt thông tin, xử lý nghiêm hành vi thông đồng, gây rối.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường thanh tra hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua hoạt động đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đi vào nền nếp và đạt được nhiều kết quả.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số hạn chế như: Việc xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá có lúc chưa sát với giá thị trường; xuất hiện một số cuộc đấu giá có giá trúng cao bất thường, tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá trong một số trường hợp chưa đúng quy định; một số tổ chức hành nghề đấu giá khi tổ chức cuộc đấu giá có số lượng người tham gia đông vẫn còn sai sót, thiếu chuyên nghiệp; vai trò, trách nhiệm quản lý trong việc xử lý tài sản công của một số cơ quan, tổ chức, địa phương chưa được quan tâm đúng mức.