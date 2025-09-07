(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa cho biết, tỉnh đã có báo cáo đề xuất phương án và danh mục đầu tư xây mới 10 trường phổ thông liên cấp và cải tạo, nâng cấp 6 trường phổ thông dân tộc bán trú cho 15 xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Quảng Trị là mỗi xã biên giới có ít nhất một trường phổ thông liên cấp tiểu học – trung học cơ sở đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng khó. Các trường mới sẽ được đầu tư đồng bộ, tạo môi trường học tập, sinh hoạt cho hơn 21.000 học sinh, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc cho giáo viên gắn bó lâu dài.

Quảng Trị đề xuất hơn 3.300 tỷ đồng đầu tư xây mới, cải tạo 16 trường học các xã biên giới. Ảnh: TL minh họa

Tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.338 tỷ đồng, trong đó 90% từ ngân sách Trung ương, phần còn lại từ ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Theo UBND Quảng Trị cho biết, hiện tỉnh có 16 xã biên giới với 57 trường phổ thông, trong đó 17 trường phổ thông dân tộc bán trú và một trường dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở. Trong số đó, nhiều trường vẫn thiếu phòng học bộ môn, khối phụ trợ, khu thể thao; một số nơi phải sử dụng phòng tạm, phòng mượn hoặc đã xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Trị, trong năm nay, tỉnh Quảng Trị dự kiến khởi công Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và THCS Hướng Phùng với tổng vốn 335 tỷ đồng (giai đoạn một khoảng 250 tỷ đồng). Sau khi hoàn thành, trường sẽ tiếp nhận khoảng 2.100 học sinh từ 4 cơ sở giáo dục hiện có, trở thành trung tâm giáo dục trọng điểm của khu vực biên giới./.