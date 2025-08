Quảng Trị thành lập 3 tổ công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

(TBTCO) - Ngày 4/8, Sở Tài chính Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Tổ công tác số 1 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam làm Tổ trưởng; Tổ công tác số 2 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú làm Tổ trưởng; Tổ công tác số 3 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến làm Tổ trưởng và Tổ công tác số 4 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân làm Tổ trưởng. Tổ công tác sẽ có các thành viên thường trực tổ là đại diện lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Trị; các thành viên còn lại là đại diện của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Kho bạc Khu vực XII- Phòng nghiệp vụ 2.

Theo Sở Tài chính Quảng Trị cho biết, nhiệm vụ của các Tổ công tác là theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công theo ngành, lĩnh vực được giao; đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định có liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam (đội mũ cối xanh) kiểm tra tiến độ triển khai tuyến đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt.

Đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh; xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công tại từng sở, ngành, đơn vị, địa phương, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước khu vực XII - Phòng nghiệp vụ 2 có trách nhiệm gửi Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị số liệu giải ngân hàng tháng của các sở, ban, ngành, địa phương trước ngày 2 của tháng. Căn cứ số liệu giải ngân, Sở Tài chính rà soát, cung cấp cho Văn phòng UBND tỉnh danh sách các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân của tỉnh để công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu các Tổ công tác tổ chức họp, kiểm tra các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp tùy theo tình hình thực tế.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân đến cuối mỗi tháng gửi Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 3 của tháng sau, đồng thời cung cấp thông tin, số liệu, cử cán bộ phối hợp thực hiện và giải quyết vướng mắc.