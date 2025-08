Kịp thời xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ người dân vùng bão lũ ở Nghệ An

(TBTCO) - Trong mùa mưa bão năm 2025, Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực VIII chủ động triển khai các giải pháp sẵn sàng ứng phó với những diễn biến xấu của thời tiết, đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia, đồng thời xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ người dân khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII bàn giao 40 bộ nhà bạt cứu sinh từ nguồn dữ trữ quốc gia hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng bão số 3. ảnh: Trần Văn Hiên

Đảm bảo an toàn hàng hóa dự trữ quốc gia

Theo Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII, Nguyễn Thị Thu Hằng, đơn vị có chức năng quản lý hàng dự trữ quốc gia trên địa bàn 2 tỉnh miền Trung là Nghệ An và Hà Tĩnh, là nơi thường xuyên chịu tác động của các cơn bão đổ bộ vào đất liền, thường kèm theo mưa lớn kéo dài, gây ra lũ lụt nghiêm trọng, ngập úng diện rộng, sạt lở đất, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, giao thông và đời sống của người dân.

Chính vì vậy, mỗi khi đến mùa mưa bão, đơn vị luôn chủ động triển khai các giải pháp sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Thực hiện phương châm “phòng hơn chống”, mỗi khi nghe thông tin về các cơn bão, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII chủ động triển khai các giải pháp sẵn sàng ứng phó trước diễn biến xấu của thời tiết, đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII Phan Đình Tuấn, trong năm 2025, ngay sau khi nhận được thông tin về cơn bão số 3, với phương châm phòng ngừa là chính, để có phương án bảo đảm an toàn cho người, tài sản, hàng hóa, kho tàng của ngành, ban lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo các rà soát; xây dựng kịch bản, phương án phòng, chống mưa bão.

"Chúng tôi thường xuyên theo dõi thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh để chủ động có phương án, biện pháp phòng ngừa, ứng phó" - ông Tuấn cho biết.

Chia sẻ về công tác phòng, chống mưa bão, ông Phan Đình Tuấn khẳng định, việc bảo đảm an toàn cho tài sản, hàng dự trữ quốc gia là một trong những nhiệm vụ ngành Dự trữ Nhà nước đặc biệt chú trọng, quan tâm. Ngay sau khi nhận được thông tin áp thấp nhiệt đới, bão lũ, ban lãnh đạo Chi cục đã phân công lực lượng xung kích bổ sung xuống các điểm kho xung yếu, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão và thực hiện chế độ báo cáo nhanh, nghiêm túc theo đúng quy định, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, liên tục.

Các cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra kho, hàng dự trữ quốc gia; thực hiện các biện pháp phòng, chống để bảo đảm an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia; đồng thời có phương án phối hợp với chính quyền địa phương sẵn sàng ứng cứu kịp thời.

Khi thiên tai, bão lũ xảy ra sẽ gây rất nhiều khó khăn cho công tác xuất cấp. Để bảo đảm hàng dự trữ quốc gia đến tay người dân sớm nhất, các đơn vị thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII rà soát trang thiết bị, lương thực bảo quản trong kho dự trữ, chuẩn bị sẵn sàng phương án xuất kho, vận chuyển, giao hàng kịp thời cho các địa phương hỗ trợ ứng cứu nhân dân vùng bão lũ.

Ban lãnh đạo yêu cầu các phòng, ban, điểm kho dự trữ trên địa bàn 2 tỉnh (Nghệ An và Hà Tĩnh) tăng cường công tác tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ trên địa bàn, kịp thời có biện pháp phòng chống để đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia. Các thủ kho thường xuyên kiểm tra tài sản, kho chứa hàng dự trữ quốc gia để sửa chữa, khắc phục những hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn tài sản, hàng dự trữ quốc gia.

Kịp thời xuất cấp hàng hóa dự trữ hỗ trợ người dân

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm 21 đến ngày 25/7/2025, tỉnh Nghệ An xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng. Lưu lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều địa phương chìm trong biển nước, sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng đặc biệt là tại các xã vùng sâu, vùng xa. Tình hình thời tiết phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân, đồng thời gây áp lực lớn cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai của chính quyền địa phương.

Lực lượng nòng cốt trong công tác cứu trợ khẩn cấp Trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của thời tiết với xu hướng gia tăng cả về tần suất lẫn mức độ nguy hiểm, vai trò của lực lượng Dự trữ Nhà nước tiếp tục được khẳng định rõ nét. Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong công tác cứu trợ khẩn cấp, mà còn là chỗ dựa chiến lược trong bảo đảm an sinh xã hội và an ninh lương thực quốc gia.

Theo ông Phan Đình Tuấn, trước tình hình đó, nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng, với tinh thần “phục vụ nhân dân là ưu tiên hàng đầu”, đơn vị đã thực hiện xuất cấp vật tư dự trữ quốc gia theo hình thức khẩn cấp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, trong thời gian rất ngắn, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định, tổ chức bốc xếp và bàn giao 40 bộ nhà bạt cứu sinh từ nguồn dự trữ quốc gia để kịp thời hỗ trợ đồng bào các xã thuộc tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Đơn vị đã cử cán bộ trực tiếp phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, xuống cơ sở kiểm tra, lắp dựng nhà bạt, giúp cán bộ và người dân có nơi trú ẩn tạm thời an toàn tại các điểm sơ tán, qua đó từng bước ổn định đời sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

Việc xuất cấp kịp thời không chỉ là hành động cứu trợ khẩn cấp, mà còn thể hiện sự hiện diện đầy trách nhiệm, nhân văn và ấm áp của Nhà nước, khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Dự trữ Nhà nước trong công tác bảo vệ dân sinh, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong những thời điểm khó khăn nhất.

Có thể khẳng định, với tinh thần chủ động, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị về nhân lực, phương tiện, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII đã kịp thời xuất cấp vật tư dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Đồng thời, bố trí nhân lực ứng trực 24/24h để có các biện pháp ứng phó với cơn bão vừa qua, nhờ đó, các mặt hàng tại các điểm kho đều đảm bảo an toàn, đủ số lượng, chất lượng theo quy định.