Kho bạc Nhà nước: Quản lý ngân sách hiệu quả, phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp

(TBTCO) - Trước yêu cầu sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã theo các kết luận của Bộ Chính trị, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp để tổ chức lại bộ máy, điều chỉnh địa bàn quản lý, đảm bảo hoạt động ổn định của chính quyền cơ sở.

Đảm bảo hoạt động thanh toán, chi trả thông suốt cho chính quyền cấp xã

Quý III/2025 là giai đoạn đặc biệt quan trọng, đánh dấu việc triển khai đồng bộ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi toàn quốc. Thực hiện Kết luận số 160-KL/TW và Kết luận số 167-KL/TW của Bộ Chính trị, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, toàn hệ thống giữ nguyên 20 KBNN khu vực, điều chỉnh địa bàn quản lý theo đơn vị hành chính mới, đồng thời bố trí lại các Phòng Giao dịch trực thuộc KBNN cấp tỉnh để quản lý hiệu quả cấp xã.

Bên cạnh đó, KBNN đã trình Bộ Tài chính ban hành các văn bản sửa đổi chức năng, nhiệm vụ; ban hành các quyết định tổ chức lại đơn vị; xây dựng cơ chế điều chuyển công chức giữ chức vụ lãnh đạo phù hợp thực tế; đồng thời bảo đảm điều kiện làm việc, trụ sở, trang thiết bị cho toàn hệ thống. Đặc biệt, Tổ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình sắp xếp tổ chức đã được thành lập và hoạt động kịp thời, đảm bảo vận hành thông suốt từ ngày 1/7/2025.

Nguồn: Kho bạc Nhà nước Đồ họa: Phương Anh

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của KBNN trong quý III/2025 là đảm bảo việc mở tài khoản và chi ngân sách tại KBNN cho các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập. Với sự phối hợp chặt chẽ của các phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch và sự chỉ đạo quyết liệt từ KBNN khu vực, đến tháng 8/2025, 100% đơn vị cấp xã đã hoàn tất việc mở tài khoản và thực hiện chi lương tại KBNN, không để xảy ra gián đoạn hoạt động thanh toán.

Cùng với đó, KBNN cũng kịp thời tham mưu, ban hành và triển khai các văn bản hướng dẫn về cơ chế tài khoản, mã chương, hạch toán kế toán phục vụ mô hình mới; tham gia các đoàn công tác cùng Bộ Tài chính để trực tiếp hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn trong triển khai nhiệm vụ ngân sách.

Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm

Bên cạnh công tác tổ chức bộ máy, KBNN tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn then chốt.

Cụ thể, về quản lý thu ngân sách nhà nước, các đơn vị KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách các cấp; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

Hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý ngân sách Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của từng cán bộ, công chức, Kho bạc Nhà nước đặt mục tiêu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao trong năm 2025, góp phần quan trọng vào ổn định tài chính quốc gia, nâng cao hiệu lực quản lý ngân sách, và thúc đẩy hiện đại hóa nền tài chính công theo đúng Chiến lược Phát triển KBNN đến năm 2030.

Đặc biệt, KBNN đã mở rộng công tác phối hợp thu và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại, góp phần tập trung nhanh nguồn thu ngân sách nhà nước, hỗ trợ người nộp thuế và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN. Đến hết quý III/2025, KBNN đã triển khai tài khoản chuyên thu cho các đơn vị KBNN tại 20 hệ thống ngân hàng thương mại (VietinBank, BIDV, Vietcombank, Agribank, MB, LPBank, SHB, VPBank, Techcombank, SeABank, HDBank, MSB, OCB, TPBank, ACB, Sacombank, Eximbank, Vietbank, ABBank và Saigonbank).

Tính đến hết ngày 30/9/2025, số lượng tài khoản của KBNN tại ngân hàng thương mại là 2.594 tài khoản. Trong đó, có 1.761 tài khoản chuyên thu; 833 tài khoản thanh toán (bao gồm 2.454 tài khoản bằng VND và 140 tài khoản bằng ngoại tệ). Lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 1.925.954 tỷ đồng, bằng 97,92% so với dự toán năm 2025.

Về công tác hướng dẫn, thanh toán, chi trả ngân sách nhà nước, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện hướng dẫn, thanh toán, chi trả đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định; cung cấp số liệu giải ngân hàng ngày cho Bộ Tài chính, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương phục vụ kịp thời công tác quản lý điều hành ngân sách nhà nước. Ngoài ra, KBNN đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh giao dịch điện tử qua dịch vụ công trực tuyến của KBNN cũng như nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Với những giải pháp đã được KBNN thực hiện, các khoản chi ngân sách nhà nước đều được đảm bảo chặt chẽ, kịp thời.

Theo báo cáo của KBNN, chi thường xuyên đến hết quý III đạt 71,2% dự toán, giải ngân đầu tư công đạt 46,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đáng chú ý, công tác thanh toán chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP đã được toàn hệ thống KBNN ưu tiên đưa lên thành nhiệm vụ hàng đầu trong quý III vừa qua. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 195-KL/TW về hoàn thành chi trả chế độ nghỉ hưu trước tuổi trước ngày 15/10/2025, hệ thống KBNN đã huy động toàn bộ nhân lực làm việc xuyên ngày nghỉ lễ và cuối tuần để hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách từ khâu nhập dự toán đến thanh toán chi trả, góp phần bảo đảm quyền lợi của người lao động và củng cố niềm tin của người dân vào chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước.

Tập trung triển khai nhiệm vụ để tiến về đích

Quý IV/2025 là giai đoạn then chốt, đòi hỏi toàn hệ thống KBNN phải tập trung cao độ để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm. Theo đó, một số nhiệm vụ trọng tâm được KBNN đề ra để thực hiện trong quý IV đó là: Tăng tốc thu ngân sách nhà nước, phối hợp hiệu quả với cơ quan thu và các ngân hàng thương mại để tập trung nguồn thu kịp thời, chính xác; thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân đầu tư công, đảm bảo chi tiêu ngân sách đúng mục tiêu, đúng tiến độ…

Để triển khai tốt các nhiệm vụ này, KBNN tiếp tục yêu cầu các đơn vị KBNN khu vực chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

Đặc biệt KBNN lưu ý các KBNN khu vực chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng.