(TBTCO) - Đồng tổ chức bởi SSID (đơn vị công nghệ số thuộc SSI) và U2U Network, VIETBUIDL Hackathon 2025 là sân chơi “builder-first” khuyến khích các đội đưa ý tưởng vào triển khai và đo bằng dữ liệu vận hành.

Năm nay, chương trình thu hút 361 hồ sơ từ nhiều châu lục; 124 dự án vượt thẩm định để tích hợp on-chain trên U2U, 60 dự án vào vòng pitching và 12 đội được vinh danh. VIETBUIDL tập trung giải các bài toán ứng dụng thực (tài chính, giáo dục, hạ tầng số…), hình thành pipeline sản phẩm phục vụ đời sống. Tôn chỉ “làm - chạy - đo” đảm bảo mọi bước tiến đều có dấu vết sử dụng thật và khả năng nhân rộng sau cuộc thi.

VIETBUIDL Hackathon - Sân chơi công nghệ quy tụ đội ngũ builder quốc tế, tập trung ứng dụng thực tiễn và kỷ luật vận hành. SSID (thuộc SSI) - Đơn vị công nghệ số của SSI, phối hợp hệ sinh thái đối tác để thúc đẩy đổi mới, ươm tạo và triển khai thử nghiệm. U2U Network - Appchain “financial hub” do đội ngũ Việt Nam xây dựng, định hướng “làm - chạy - đo” với dữ liệu minh bạch và cộng đồng validator/delegator./.

VIETBUIDL Hackathon với tổng quỹ đầu tư lên đến 100 tỷ đồng. Ban tổ chức cho biết, tiêu chí chấm giải năm nay được dựa trên tổng quan và định hướng (5%), giải pháp và vận hành (10%), thị trường vàthương mại (20%), sản phẩm và MVP (45%), đội ngũ và trình bày (20%). Ban giám khảo gồm Draper Dragon, Republic, 1kx, Gate Ventures, KuCoin Ventures, Cicada, Bytetrade, Hash Global, Exvul, cùng đại diện U2U/SSID.

Nhiều đội đã tích hợp on-chain trên hạ tầng U2U Network. Dữ liệu vận hành gần đây ghi nhận 20 validator, 6.483 delegator, khoảng 167.000 giao dịch/ngày, trung bình khoảng 4.060 ví mới/ngày (tổng khoảng 358.773) và 464+ smart contracts đang hoạt động cho thấy mạng lưới được sử dụng hiệu quả và đường băng ứng dụng đang mở rộng.

VIETBUIDL Hackathon 2025 vinh danh 12 đội thắng cuộc

Bà Chloe Phùng, Co-founder & CEO U2U Network cho biết: “Điều khiến chúng tôi tự hào không chỉ là tốc độ hay hiệu năng, mà là nhìn thấy hàng trăm builder đưa sản phẩm lên mạng lưới để giải quyết bài toán thật và tạo ra giá trị thật. Chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng SSID để nuôi dưỡng những hành trình builder như thế".