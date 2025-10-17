Khánh thành dự án 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

(TBTCO) - Ngày 17/10, tại Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc dự lễ khánh thành dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Trước đó, dự án này đã được đóng điện thành công vào ngày 30/9, vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị.

Chính phủ luôn nỗ lực không để thiếu điện trong mọi tình huống, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế trên 8% năm nay và hơn 10% năm sau.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại lễ khánh thành dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Theo lãnh đạo Chính phủ, mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội giai đoạn này đòi hỏi ngành điện phải đi trước một bước, tăng trưởng công suất phát điện 15-18% hàng năm, tương ứng 8.000-10.000MW.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, mùa hè vừa qua, thời tiết miền Bắc nắng nóng cực đoan, công suất tiêu thụ điện cực đại của hệ thống điện quốc gia đã đạt mức kỷ lục 54.500MW vào ngày 4/8, tăng khoảng 5.000MW, tương ứng 10% so với cùng kỳ 2024.

Điều này cho thấy nhu cầu về điện phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất thường, khó dự báo.

"Do đó, dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tăng cường khoảng 3.000MW công suất truyền tải điện từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận hòa vào lưới điện quốc gia. Trong tương lai sẽ đáp ứng nhu cầu kết nối hợp tác điện từ Trung Quốc, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia" - Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp của các bộ ngành địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án điện 1 cùng với nhà thầu đã hoàn thành dự án sau hơn 6 tháng triển khai, vượt tiến độ 8 tháng.

"Đây là tiến độ thi công thần tốc, một kỷ lục trong thi công công trình điện, trong bối cảnh địa hình, địa chất khó khăn, phức tạp, thời tiết thất thường, khối lượng thi công lớn... Đánh dấu sự trưởng thành của ngành điện, cũng như nỗ lực của các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và bảo đảm các điều kiện thi công công trình này"- lãnh đạo Chính phủ đánh giá.

Theo lãnh đạo EVN, sau hơn 6 tháng thi công, dự án đã hoàn thành khối lượng thi công chính gồm: Đào gần 1,8 triệu m3 đất, đá hố móng; đổ gần 110.000m3 bê tông với khoảng 7.500 tấn cốt thép; sản xuất và lắp dựng 55.000 tấn cột thép; kéo rải hơn 6.000km cáp các loại (26 sợi dây dẫn, dây chống sét và cáp quang).

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tặng quà cho các đơn vị tham gia thực hiện dự án.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng EVN đã có nhiều giải pháp trong công tác điều hành, đôn đốc, cùng với các nhà thầu nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành dự án vượt tiến độ.

Bên cạnh đó, dự án Trạm biến áp 500kV Lào Cai giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 1.564 tỷ đồng cũng đã hoàn thành nhằm đồng bộ với dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên./.