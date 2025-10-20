Chủ tịch nước báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 trước Quốc hội

Chiều 20/10, tại phiên họp Quốc hội, Chủ tịch nước Lương Cường đã trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng 466.601 Huân chương, Huy chương

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một nhiệm kỳ đặc biệt với nhiều sự thay đổi nhân sự ở các cấp, đặc biệt là nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước, trong đó có nhân sự Chủ tịch nước. Cùng với đó là việc thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng về sắp xếp tố chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Chủ tịch nước Lương Cường đã trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trong bối cảnh đó, trên các cương vị, trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, Chủ tịch nước đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và những nhiệm vụ theo phân công của Đảng.

Theo đó, về công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự cấp cao, Chủ tịch nước đã quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 59 trường hợp; cách chức 1 trường hợp; tạm đình chỉ công tác, tạm thôi giữ chức 2 trường hợp. Từ đó, góp phần kịp thời kiện toàn nhân sự cấp cao, bảo đảm hoạt động của bộ máy Nhà nước được liên tục, thông suốt.

Trong lĩnh vực lập pháp, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố 99 luật và 7 pháp lệnh, tăng hơn 37% so với nhiệm kỳ trước, bảo đảm kịp thời, đúng thời hạn theo quy định.

Về lĩnh vực hành pháp, trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng: 466.601 Huân chương, Huy chương; 6.583 danh hiệu vinh dự Nhà nước, trong đó có 7 Huân chương sao vàng, 42 Huân chương Hồ Chí Minh, 1.243 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 129 danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 13 danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Qua đó, kịp thời biểu dương, động viên, ghi nhận các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch nước cũng đã xem xét, quyết định cho thôi, cho nhập và trở lại quốc tịch Việt Nam đối với 18.022 trường hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Đã ban hành quyết định đặc xá cho 31.319 người

Đối với lĩnh vực tư pháp, Chủ tịch nước đã thực hiện khối lượng lớn công tác cán bộ theo đúng quy định pháp luật. Theo đó, quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 7 Phó Chánh án Toà án Nhân dân tối cao, 5 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 7 Thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao, 12 Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 3.800 Thẩm phán; quyết định miễn nhiệm 33 Thẩm phán, cách chức 1 Thẩm phán.

Chủ tịch Quốc hội Hungary dự khán phiên họp Quốc hội chiều 20/10.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch nước đã 5 lần ban hành quyết định đặc xá tha tù cho 31.319 người nhân các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn, tăng hơn 7 lần so với nhiệm kỳ trước. Công tác đặc xá thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, được dư luận đồng thuận và quốc tế đánh giá tích cực.

Công tác xét đơn xin ân giảm án tử hình được thực hiện thận trọng, khách quan, chặt chẽ, nhân văn, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, quyền của người bị kết án tử hình. Chủ tịch nước đã sát sao, quyết liệt chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp tăng cường cán bộ biệt phái để tập trung giải quyết triệt để tồn đọng hồ sơ án tử hình, cơ bản hoàn thành trong năm 2025.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch nước đã nhận hơn 40.000 đơn, thư của công dân, phần lớn là đơn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp và hành chính. Chủ tịch nước đã chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước nghiên cứu, có biện pháp xử lý, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

Đối với công tác đối ngoại, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, Chủ tịch nước đã triển khai công tác đối ngoại một cách chú động, toàn diện, linh hoạt và hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá.

Theo Chủ tịch nước Lương Cường, kết quả công tác nhiệm kỳ cùa Chủ tịch nước đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại và khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; nâng tầm quan hệ đối ngoại, mở ra cục diện mới chưa từng có cho phát triển đất nước./.