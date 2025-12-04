Chứng khoán phái sinh ngày 4/12: Chênh lệch âm trở lại, thị trường thận trọng trước kháng cự mạnh 2.000 điểm

(TBTCO) - VN30-Index đóng cửa phiên 4/12 ở mức 1.977 điểm, tiến gần vùng kháng cự mạnh quanh 2.000 điểm. Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh có phần thận trọng hơn.

Giá hợp đồng tương lai tăng chậm hơn cơ sở – chênh lệch âm trở lại

Giá hợp đồng tương lai (HĐTL) VN30F2512 dựa trên chỉ số VN30-Index đáo hạn tháng 12/2025 đóng cửa tại 1.977 điểm, tăng nhẹ 0,25% so với phiên trước nhưng thấp hơn 2,53 điểm so với chỉ số VN30. Sau phiên xuất hiện chênh lệch dương hiếm hoi hôm qua, trạng thái chênh lệch đảo chiều trở lại trạng thái âm. Ở các kỳ hạn xa hơn, chênh lệch âm mở rộng đáng kể, dao động từ -4,63 điểm đến -10,93 điểm, phản ánh kỳ vọng thị trường thận trọng hơn trong trung hạn.

Tương tự, các hợp đồng tương lai chỉ số VN100-Index cũng giữ trạng thái chênh lệch âm ở mọi kỳ hạn. Ở kỳ hạn dài nhất (đáo hạn vào tháng 6/2026), giá hợp đồng tương lai thấp hơn chỉ số cơ sở tới 26,6 điểm.

Tổng khối lượng hợp đồng tương lai giảm nhẹ, cho thấy nhà đầu tư thận trọng hơn khi thị trường cơ sở đang tiệm cận vùng nhạy cảm. Theo đánh giá của SHS, các trader đang giảm các vị thế đầu cơ trong phiên, nghiêng về phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30-Index hướng đến kháng cự rất mạnh.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm nhẹ

Dòng ngân hàng dẫn dắt, VN30-Index gần hơn mốc 2.000 điểm

Trên thị trường cơ sở, dòng cổ phiếu ngân hàng tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, trong khi cổ phiếu nhà Vingroup và hãng hàng không Vietjet (VJC) quay đầu điều chỉnh sau giai đoạn tăng rất mạnh trước đây.

Ngay từ thời điểm mở cửa phiên, VN30-Index tiếp tục giữ sắc xanh ngay nhờ lực cầu áp đảo tại nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng, động lực chính của thị trường những ngày qua, vẫn giữ được đà tăng bền bỉ. Dòng tiền lan tỏa mạnh hơn sang các nhóm sản xuất và công nghiệp trong phiên chiều. Cổ phiếu Hoà Phát (HPG) bật tăng hơn 3%, nhóm dầu khí và công nghệ cũng ghi nhận chuyển biến tích cực, giúp VN30-Index có lúc tăng hơn 13 điểm trước khi hạ nhiệt về cuối phiên.

Kết thúc giao dịch, VN30-INdex dừng tại 1.979,53 điểm, tăng 7,54 điểm (0,38%), với 16 mã tăng và 10 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch của nhóm VN30-INdex đạt gần 15.200 tỷ đồng, mức cao nhất trong nhiều phiên gần đây.