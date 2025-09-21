Ngày 21/9: Giá dầu thế giới vẫn duy trì đà giảm

Sáng nay, cả giá dầu Brent và WTI trên thị trường thế giới tiếp tục giảm mạnh. Trong nước, giá ổn định sau phiên điều chỉnh lúc 15h chiều ngày 18/9 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Sáng 21/9, giá dầu Brent ở mốc 66,66 USD/thùng

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 04:30 sáng 21/9, ghi nhận trên Oilprice, giá dầu Brent ở mốc 66,66 USD/thùng, giảm 1,13% (tương đương giảm 0,76 USD/thùng).

Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 62,72 USD/thùng, giảm 1,4% (tương đương giảm 0,89 USD/thùng).

Giá dầu tiếp tục giảm do giới đầu tư lo ngại nguồn cung lớn và nhu cầu suy yếu lấn át kỳ vọng rằng động thái cắt giảm lãi suất lần đầu trong năm của Fed sẽ kích thích tiêu thụ.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang dần thu hẹp việc cắt giảm sản lượng và các biện pháp trừng phạt đối với Nga chưa tạo ra tác động lớn đến xuất khẩu dầu thô cho thấy nguồn cung dầu thô vẫn tiếp tục tăng.

Trong khi đó, số liệu mới cho thấy dự trữ dầu chưng cất của Mỹ tăng thêm 4 triệu thùng, vượt dự báo, làm dấy lên lo ngại nhu cầu suy giảm tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Kinh tế Mỹ cũng phát đi tín hiệu xấu khi thị trường lao động chững lại và hoạt động xây dựng nhà ở một gia đình rơi xuống mức thấp nhiều năm.

Một số chuyên gia cho rằng quá trình phục hồi kinh tế vẫn thiếu đồng đều. Trong khi khu vực doanh nghiệp hưởng lợi từ chính sách nới lỏng quản lý, người tiêu dùng lại chịu sức ép từ thuế nhập khẩu, khiến thị trường lao động và bất động sản chịu tác động rõ rệt.

Ở Nga, kế hoạch của Bộ Tài chính nhằm bảo vệ ngân sách trước biến động giá dầu và lệnh trừng phạt phương Tây phần nào giảm bớt lo ngại nguồn cung. Ngoài ra, phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ưu tiên giá dầu thấp hơn là áp đặt trừng phạt Nga cũng góp phần hạ nhiệt rủi ro gián đoạn nguồn cung.

Thị trường trong nước

Giá xăng dầu ngày 21/09, được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 18/9.

Cụ thể, giá xăng E5RON 92 tăng 230 đồng/lít, giá bán ra 19.986 đồng/lít; giá xăng RON95 III tăng 208 đồng/lít, giá bán 20.608 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, giá bán 18.705 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 176 đồng/lít, giá bán ra 18.544 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 40 đồng/kg, giá bán ra 15.130 đồng/kg./.