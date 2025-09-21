Viện Đào tạo quốc tế kết nối nguồn nhân lực chất lượng cao với doanh nghiệp

Học viện Tài chính:

(TBTCO) - Ngày 20/9, tại Hà Nội, Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) tổ chức Ngày hội tuyển dụng "DDP Career Day 2025". Sự kiện đánh dấu hành trình kết nối nguồn nhân lực chất lượng cao với các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán và tư vấn tuyển dụng.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Trịnh Thanh Huyền - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế cho hay, chủ đề của chương trình năm nay là “Catch the Era - Nắm bắt thời đại”.

Theo TS. Trịnh Thanh Huyền, nắm bắt thời đại không chỉ có nghĩa là chớp lấy thời cơ mà đó là sự chuẩn bị một cách có hiểu biết, có chiến lược để có thể chớp đúng thời điểm và lấy được cơ hội. Thời cơ là dành cho tất cả. Cũng như cơ hội việc làm là dành cho mỗi người trong số rất nhiều sinh viên tốt nghiệp, nhưng công việc chỉ đến với những người có sự chuẩn bị để nắm bắt.

TS. Trịnh Thanh Huyền - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Trần Hải.

Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ, cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, việc chủ động nắm bắt xu thế thời đại chính là chìa khóa để các bạn sinh viên khẳng định vị thế và vững vàng tiến bước trên con đường sự nghiệp.

“Trên giảng đường, các thầy cô trang bị cho sinh viên kiến thức. Ngoài giảng đường, các sự kiện bổ sung kỹ năng. Những trải nghiệm với bạn bè, người thân mang lại vốn sống. Và chính những va chạm, khó khăn sẽ giúp các em tích lũy trải nghiệm” - TS Trịnh Thanh Huyền nhấn mạnh.

Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế cho biết, Career Day không chỉ mang các em sinh viên cuối khóa đến gần hơn với các nhà tuyển dụng, mà còn giúp các sinh viên năm 2 và năm 3 biết được mình cần chuẩn bị thêm những gì cho hành trình lập thân lập nghiệp. Điều này giúp sinh viên DDP tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hội nhập và phát triển toàn cầu.

Doanh nghiệp tư vấn, tuyển dụng với sinh viên Viện Đào tạo quốc tế tại sự kiện.

Trong suốt 6 mùa tốt nghiệp qua, kể từ năm 2020 khi DDP khóa đầu tiên tốt nghiệp, chương trình đã đều đặn tổ chức thường niên và trở thành cầu nối tin cậy giữa sinh viên chương trình DDP và các đơn vị tuyển dụng uy tín, mở ra vô vàn cơ hội nghề nghiệp cho thế hệ trẻ đầy tài năng, nhiệt huyết và sáng tạo.

Sinh viên chương trình DDP luôn được đánh giá là nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Với lợi thế nổi bật khi sở hữu cùng lúc hai bằng chính quy: một bằng do Học viện Tài chính cấp và một bằng do Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) cấp, sinh viên DDP đã khẳng định được năng lực chuyên môn vững vàng, tư duy toàn cầu và khả năng hội nhập xuất sắc.

Đặc biệt, chương trình được ACCA công nhận miễn học và miễn thi 9 môn F trong hệ thống thi lấy chứng chỉ nghề nghiệp ACCA toàn cầu - một lợi thế lớn trên con đường trở thành chuyên gia tài chính - kế toán quốc tế.

Toàn cảnh Ngày hội tuyển dụng “DDP Career Day 2025”.

Cùng với nền tảng kiến thức, sinh viên DDP khi tốt nghiệp đều đạt chuẩn tiếng Anh với chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên, thành thạo kỹ năng mềm và sẵn sàng làm việc trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa.