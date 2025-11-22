RENAISSANCE xuất sắc giành Quán quân cuộc thi phân tích đầu tư tài chính 2025

(TBTCO) - Vòng chung kết cuộc thi “Phân tích đầu tư Tài chính 2025” đã trải qua 3 phần thi đầy quyết liệt và gay cấn, đội RENAISSANCE đã thể hiện bản lĩnh vượt trội, xuất sắc giành được ngôi vị quán quân.

Tối ngày 21/11, tại Hội trường 700 (Học viện Tài chính), vòng chung kết cuộc thi “Phân tích đầu tư tài chính 2025” đã được tổ chức. Cuộc thi do Khoa Tài chính doanh nghiệp (Học viện Tài chính) phối hợp cùng Liên chi đoàn khoa tổ chức, dưới sự bảo trợ chuyên môn từ bộ môn Phân tích tài chính và Công ty CP chứng khoán MB (MBS).

Ban tổ chức trao giải Nhất cho Đội RENAISSANCE.

Ban tổ chức cho biết, với 8 năm phát triển và đổi mới, cuộc thi “Phân tích Đầu tư tài chính 2025” đã thành công trong việc tạo ra một sân chơi học thuật bổ ích. Cuộc thi không chỉ giúp sinh viên Học viện Tài chính củng cố kiến thức chuyên ngành, mà còn rèn luyện kỹ năng phân tích, tư vấn, dự báo, đồng thời cập nhật xu hướng kinh tế - tài chính hiện đại, từ đó trang bị đầy đủ hành trang cho công việc phân tích đầu tư trong tương lai.

Bốn đội thi lọt vào vòng chung kết bao gồm: INFINITY, EVEREST, RENAISSANCE và FINCEPTION. Các đội đã cống hiến những màn tranh tài nảy lửa, khẳng định kiến thức chuyên môn vững vàng và kỹ năng phân tích sắc bén qua 3 phần thi chính.

Mở đầu vòng thi đấu đầu tiên - “Đối diện” đã chứng kiến sự khởi đầu đầy ấn tượng. Kết thúc vòng 1, tạm dẫn đầu là đội thi EVEREST với 96,5 điểm, theo sát là đội RENAISSANCE với số điểm 95, sau đó là FINCEPTION với 94 điểm và INFINITY với 91 điểm.

Các đội chơi thể hiện bản lĩnh qua các phần thi.

Bước sang vòng thi thứ hai - “Tăng tốc” đầy cảm xúc và mong chờ, đội EVEREST đã thành công giữ vững vị trí dẫn đầu với số điểm 211,5 vô cùng ấn tượng. Đội FINCEPTION đứng vị trí thứ hai với 205,5 điểm, theo sát là đội RENAISSANCE với 205 điểm, Đội INFINITY giữ vị trí cuối cùng với 194 điểm.

Trải qua 3 vòng thi đấu kịch tính và đầy thách thức, ngôi vị Quán quân của cuộc thi “Phân tích đầu tư tài chính 2025” đã chính thức gọi tên đội RENAISSANCE. Đội FINCEPTION giành vị trí Á quân, và đồng Quán quân thuộc về hai đội EVEREST và INFINITY.

Ban tổ chức chụp ảnh cùng các đội chơi tại Chung kết cuộc thi Phân tích đầu tư Tài chính 2025.

Theo Ban tổ chức, đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, góp phần xây dựng môi trường học thuật gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, đồng thời khơi dậy tinh thần chủ động học tập, nghiên cứu của sinh viên trong bối cảnh thị trường tài chính không ngừng biến động.