(TBTCO) - Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 thể hiện trách nhiệm của Việt Nam và nỗ lực của quốc gia chung tay hiện thực hoá các mục tiêu Công ước chống sa mạc hóa của Liên Hợp quốc và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa ký Quyết định số 5930/QĐ-BNNMT ban hành Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (chương trình).

Chương trình hướng tới việc triển khai chủ động, đồng bộ và hiệu quả công tác phòng, chống sa mạc hóa ở Việt Nam, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia, bộ, ngành và địa phương, đồng thời khẳng định các cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước chống sa mạc hóa của Liên Hợp quốc và các cam kết quốc tế có liên quan.

Mục tiêu đến năm 2030 khoanh vùng và định vị các khu vực đất bị sa mạc hoá toàn quốc và theo các vùng kinh tế - xã hội ở các mức độ và nguyên nhân; tăng mật độ các trạm khí tượng thủy văn phục vụ công tác theo dõi, giám sát và dự báo, cảnh báo sớm.

Việt Nam chung tay hiện thực hoá các mục tiêu Công ước chống sa mạc hoá. Ảnh minh họa

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch các khu vực sa mạc hóa theo hướng thích ứng và giảm thiểu tác động của khô hạn và thoái hoá đất thông qua sử dụng bền vững đất đai, giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa; sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước; bảo đảm tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42 - 43%, nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, năng suất và hiệu quả rừng trồng và các hệ thống nông lâm kết hợp để giảm thiểu lượng bốc hơi tiềm năng vào mùa khô; bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước.

Chương trình cũng nêu rõ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chương trình, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Chương trình; xây dựng kế hoạch và lập dự toán nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình hàng năm gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí dự toán ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về đầu tư công; kêu gọi hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ các hợp tác song phương, đa phương, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước.

Về dài hạn, đến năm 2050, tổng diện tích đất bị thoái hoá không vượt quá 40% tổng diện tích đất tự nhiên toàn quốc (trong đó diện tích đất bị thoái hóa nặng - có nguy cơ sa mạc hóa cao - không vượt quá 4,5%) thông qua phục hồi một phần diện tích đất bị thoái hoá nhẹ, trung bình và ngăn ngừa sự gia tăng đất thoái hoá nặng.

Thu nhập bình quân của người dân sống tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi sa mạc hoá không thấp hơn 50% mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước.

Chương trình cũng xác định khung giải pháp tổng thể với 4 trụ cột: Khoa học, công nghệ và dữ liệu; canh tác thông minh và phục hồi đất; nâng cao năng lực và truyền thông; chính sách và hợp tác quốc tế. Trong đó, trụ cột khoa học, công nghệ và dữ liệu tập trung vào các giải pháp giám sát, cảnh báo sớm, nghiên cứu giống cây chịu hạn, mặn, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, ứng dụng chuyển đổi số. Trụ cột chính sách và hợp tác quốc tế nhấn mạnh các giải pháp: hoàn thiện hệ thống chính sách, đa dạng hóa nguồn vốn, tăng cường hợp tác quốc tế, khuyến khích hợp tác công - tư.../.