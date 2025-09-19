Ngày 19/9: Giá cà phê giảm mạnh ngày thứ 2 liên tiếp, hồ tiêu ít biến động

Giá cà phê trong nước hôm nay (19/9) tiếp tục giảm mạnh. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 116.500 đồng/kg, giảm trung bình 4.500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Trong khi đó, giá tiêu không biến động tại các khu vực trọng điểm.

Giá cà phê hôm nay giảm trung bình 4.500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục giảm mạnh. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 116.500 đồng/kg, giảm trung bình 4.500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk được thu mua ở mức 116.500 đồng/kg, giảm 4.700 đồng/kg. Giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá thu mua 115.800 đồng/kg, giảm 4.200 đồng/kg.

Tại Gia Lai, cà phê hiện tại đang có giá 116.200 đồng/kg, giảm 4.800 đồng/kg, là địa bàn có mức giá giảm sâu nhất trên cả nước.

Như vậy, giá cà phê trong nước đã có 2 ngày liên tục ghi nhận thị trường đi xuống.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều so với hôm qua, dao động từ 4.270 - 4.655 USD/tấn. Kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 4.655 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 11/2025 là 4.447 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 1/2026 là 4.000 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 4.332 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 4.270 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng biến động nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 331.5 - 380.85 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 380.85 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 361.25 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 361.25 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 347.3 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7/2026 là 333.4 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil cũng tiếp tục đảo chiều qua các kỳ hạn giao hàng, dao động từ 458.35 - 436.4 USD/tấn. Cụ thể, ở kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 458.35 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 456.15 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 451.55 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 436.4 USD/tấn.

Giá tiêu duy trì bình ổn

Giá tiêu trong nước hôm nay không biến động tại các khu vực trọng điểm so với ngày hôm qua. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 148.600 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu giữ nguyên so với hôm qua, đưa cả hai địa phương về cùng mức 147.000 đồng/kg.

Tại TP. Hồ Chí Minh được thương lái thu mua tiêu với giá 149.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng, bình ổn ngưỡng 151.000 đồng/kg; ại Đắk Lắk được ghi nhận ở mức 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu sụt giảm nhẹ. Cụ thể, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức 7,061 USD/tấn (giảm 0,41%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10,006 USD/tấn (giảm 0,41%).

Tại Brazil, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 cũng duy trì ở mức 6.600 USD/tấn.

Thị trường tiêu Malaysia tiếp tục ổn định, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức 9.700 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Theo các chuyên gia, trong 1 - 2 tháng tới, giá tiêu trong nước dự báo dao động quanh mức 148.000 đến 155.000 đồng/kg. Nếu thời tiết tại Brazil và Indonesia tiếp tục xấu hoặc nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh vào dịp lễ cuối năm, giá tiêu có khả năng vượt 160.000 đồng/kg./.