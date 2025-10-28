Ngày 28/10: Giá thép, quặng sắt tiếp tục tăng

Tiếp nối đà tăng của phiên trước, sáng nay, giá thép, quặng sắt đồng loạt tăng trước kỳ vọng đàm phán Mỹ - Trung có nhiều tín hiệu tích cực. Trong nước, giá thép xây dựng duy trì ổn định.

Thị trường quốc tế

Tại thời điểm 08h30 sáng 28/10, giá thép thanh trên sàn Thượng Hải giao dịch ở mức 3.094 nhân dân tệ/tấn.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 27/10, giá thép thanh kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,84% (25 nhân dân tệ) lên mức 3.010 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,75% (6 nhân dân tệ) lên mức 807 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Singapore-SGX tăng 1,5 USD lên mức 105,7 USD/tấn.

Giá hợp đồng tương lai quặng sắt đã tăng vào thứ Hai, đạt mức cao nhất trong gần hai tuần, do tâm lý lạc quan về khả năng giảm căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Điều này đã lấn át lo ngại về nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc, theo Reuters.

Các quan chức kinh tế hàng đầu của Trung Quốc và Mỹ vào hôm 26/10 đã thống nhất khung cơ bản cho một thỏa thuận thương mại, dự kiến sẽ được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quyết định trong tuần này.

Ông Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc “đang tiến gần đến” việc đạt được một thỏa thuận thương mại.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2026 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) kết thúc phiên ngày tăng 1,94%, lên 786,5 nhân dân tệ (110,42 USD) mỗi tấn, ghi nhận mức cao nhất kể từ ngày 15/10.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể, tại thời điểm 8h00 ngày 28/10/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.