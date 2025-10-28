(TBTCO) - Sáng ngày 28/10/2025, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - Bộ Tài chính phối hợp với Trường Chính sách công Crawford - Đại học Quốc gia Úc (ANU), cùng Hội Trí thức và chuyên gia Việt Úc (VASEA) tổ chức Hội thảo "Đổi mới sáng tạo và hiệu quả: Góc nhìn từ đầu tư nông nghiệp".

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Quốc Huy - Giám đốc NIC cho biết, trong bối cảnh Việt Nam đang quyết liệt thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, hướng tới mục tiêu khát vọng trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, việc tái cấu trúc nền nông nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng.

Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam Vũ Quốc Huy phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Nông nghiệp - với vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, đóng góp 12% GDP và là sinh kế của gần 1/3 dân số, đang đối diện với những thách thức mang tính thời đại, bao gồm: Tác động ngày càng khốc liệt của biến đổi khí hậu; sự suy giảm và cạn kiệt nguồn tài nguyên đất, nước và sự dịch chuyển lao động nông thôn; yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường về sản phẩm an toàn, có truy xuất nguồn gốc và phát triển theo tiêu chuẩn xanh.

"Thực tiễn đó đặt ra một yêu cầu cấp thiết, chỉ có con đường đối mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ mới có thể tạo ra bước đột phá, giúp nông nghiệp Việt Nam phát triển hiệu quả, bền vững và nâng cao sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu" - ông Huy nhấn mạnh.

Ông Vũ Quốc Huy cho biết, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương và các đối tác quốc tế trong việc kiến tạo cơ chế, chính sách, hạ tầng và nguồn lực tài chính, nhằm phát triển toàn diện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp.

Giáo sư Janine O'Flynn - Giám đốc Trường Chính sách công Crawford.

Tại hội thảo, Giáo sư Janine O'Flynn - Giám đốc Trường Chính sách công Crawford (Đại học Quốc gia Úc) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của đầu tư nông nghiệp đối với tăng trưởng bao trùm, bền vững và khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam. Hiệu quả đầu tư nông nghiệp là cơ sở khoa học quan trọng cho hoạch định chính sách công, hướng tới tối ưu hóa nguồn lực và phát triển bền vững.

Trong phần nội dung chuyên đề, các chuyên gia đến từ Đại học Quốc gia Úc (ANU) đã chia sẻ về tầm quan trọng của đầu tư nông nghiệp. Các diễn giả cũng thảo luận những bài học kinh nghiệm, từ góc độ hoạch định chính sách vĩ mô đến thực tiễn triển khai ở cấp cộng đồng và doanh nghiệp.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và đại diện khu vực doanh nghiệp nông nghiệp của Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Trong phiên thảo luận, các chuyên gia và nhà hoạch định chính sách đã tập trung trao đổi về các yếu tố định hình đầu tư nông nghiệp trong kỷ nguyên vươn minh; những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư nông nghiệp; các chiến lược và giải pháp tái cấu trúc đầu tư nông nghiệp, tối đa hóa hiệu quả đầu tư, bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững và tăng cường năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu thống nhất rằng, để đạt được các mục tiêu tăng trưởng cũng như phát triển bao trùm và bền vững, trong thời gian tới, Việt Nam cần tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, đồng thời tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả đầu tư công, tập trung vào các vùng và lĩnh vực có lợi thế, giá trị gia tăng cao, gắn với chuyển đổi xanh, đổi mới khoa học công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó phát huy vai trò đòn bẩy của đầu tư công trong thu hút đầu tư tư nhân và nguồn lực xã hội./.