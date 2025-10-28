Lợi nhuận gấp 1,4 lần so với cùng kỳ, Masan hoàn thành hơn 90% kế hoạch năm 2025

(TBTCO) - Báo cáo tài chính quý III/2025 của Tập đoàn Masan cho thấy, doanh thu quý III/2025 đạt 21.164 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.866 tỷ đồng, gấp 1,4 lần so với cùng kỳ 2024. Qua 9 tháng năm 2025, doanh thu đạt 58.376 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 4.468 tỷ đồng, giúp Masan đã hoàn thành hơn 90% kế hoạch cả năm 2025.

Ảnh tư liệu

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (Masan, mã Ck: MSN) vừa công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán cho quý III/2025 và 9 tháng đầu năm 2025.

Theo đó, doanh thu quý III/2025 của Masan đạt 21.164 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 1.866 tỷ đồng, gấp 1,4 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu 9 tháng đầu năm 2025 đạt 58.376 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 4.468 tỷ đồng (tăng 64% so với cùng kỳ) tương đương hoàn thành hơn 90% kế hoạch cả năm. Cụ thể, nhiều doanh nghiệp thuộc Tập đoàn cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, ngoại trừ Masan Consumer Corporation (MCH).

Doanh thu quý III/2025 của WinCommerce (WCM) đạt 10.544 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỷ đồng, tăng hơn 8,7 lần so với cùng kỳ, tương ứng biên lợi nhuận đạt 1,7%. Doanh thu 9 tháng của WCM đạt 28.459 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 243 tỷ đồng, tăng 447 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Doanh thu quý III/2025 của Masan MEATLife (MML) đạt 2.384 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 101 tỷ đồng, tăng hơn 5,2 lần so với cùng kỳ. Doanh thu 9 tháng đạt 6.794 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 466 tỷ đồng, tăng 526 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Phuc Long Heritage (PLH) ghi nhận doanh thu 516 tỷ đồng trong quý III/2025, tăng 21,2% so với cùng kỳ, với biên lợi nhuận ròng đạt 10,8%, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ. Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 1.373 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 141 tỷ đồng (tăng 80,1% so với cùng kỳ).

Doanh thu quý III/2025 của Masan High-Tech Materials (MHT) đạt 2.041 tỷ đồng, tăng 33,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 5 tỷ đồng. Doanh thu 9 tháng đạt 5.048 tỷ đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ 2024.

Phần lợi nhuận mà Masan ghi nhận từ Techcombank trong quý III/2025 đạt 1.242 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, Masan Consumer Corporation (MCH) ghi nhận doanh thu 7.517 tỷ đồng trong quý III/2025, giảm 5,9% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đạt 21.281 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế qua 9 tháng đạt 4.660 tỷ đồng, giảm 16,1% so với cùng kỳ.

Trong năm 2025, Masan đặt kế hoạch dự kiến doanh thu thuần hợp nhất nằm trong khoảng từ 80.000 tỷ đồng đến 85.500 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng doanh thu từ 7% đến 14% so với cùng kỳ.

Song song đó, tổng doanh thu hợp nhất của Masan, không bao gồm MHT, dự kiến ​​sẽ nằm trong khoảng từ 74.013 tỷ đồng đến 78.013 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng từ 8% đến 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước phân bổ dự kiến ​​đạt từ 4.875 tỷ đồng đến 6.500 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ so với mức 4.272 tỷ đồng trong năm 2024./.