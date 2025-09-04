7 tháng đầu năm, WinCommerce đạt doanh thu 21.400 tỷ đồng, tăng ~ 15% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Theo báo cáo kinh doanh tháng 7/2025, WinCommerce (WCM - công ty thành viên của Masan, vận hành chuỗi WinMart/WinMart+/WiN) ghi nhận doanh thu 3.486 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng hai chữ số, cho thấy nhu cầu tiêu dùng trong hệ thống chuỗi bán lẻ này tiếp tục duy trì xu hướng tích cực.

Tính chung 7 tháng đầu năm, WCM đạt doanh thu lũy kế 21.400 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2024. Mức tăng này vượt so với kế hoạch ban đầu, phản ánh hiệu quả của chiến lược mở rộng mạng lưới cửa hàng và sự gia tăng trong sức mua của người tiêu dùng.

Bên cạnh các yếu tố nội tại, môi trường vĩ mô cũng đóng vai trò hỗ trợ. Trong năm 2025, nhiều chính sách thúc đẩy tiêu dùng đã được triển khai như giảm thuế VAT, tăng 30% lương cơ sở cho khu vực công, cùng với triển vọng GDP tăng trưởng khả quan.

Đồng thời, xu hướng dịch chuyển từ chợ truyền thống sang kênh bán lẻ hiện đại tiếp tục được ghi nhận, nhờ vào những thay đổi trong thói quen tiêu dùng và mối quan tâm ngày càng lớn đối với chất lượng, nguồn gốc hàng hóa.

Một trong những thành công nổi bật nhất của WCM đến từ chiến lược mở rộng về nông thôn. Tính từ đầu năm, gần 75% số cửa hàng mới của WCM được mở ở khu vực nông thôn, trong đó miền Trung chiếm 50% số mở mới.

Các cửa hàng WinMart+ không chỉ nhanh chóng hòa vốn mà còn bắt đầu mang lại lợi nhuận dương. Đây là chỉ dấu quan trọng cho thấy mô hình này phù hợp với nhu cầu người dân vùng nông thôn, nơi sức cầu đang tăng nhanh nhờ thu nhập cải thiện và xu hướng tiêu dùng an toàn, tiện lợi.

Điểm đáng chú ý là tăng trưởng LFL (Like-for-Like) – tức các cửa hàng đã hoạt động ổn định từ trước – cũng đạt 7,6%, phản ánh sức cầu thực chất từ người tiêu dùng. Đây là minh chứng cho thấy WCM đang thuyết phục khách hàng bằng trải nghiệm mua sắm hiện đại, giá cả hợp lý và sản phẩm chất lượng.

Một trong những tác động rõ nét từ sự mở rộng của WCM là thay đổi dần thói quen tiêu dùng của người dân tại khu vực nông thôn. Thay vì chủ yếu mua sắm ở chợ truyền thống, người dân bắt đầu tiếp cận nhiều hơn với mô hình cửa hàng hiện đại, nơi không gian được thiết kế sạch sẽ, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, giá cả minh bạch.

Danh mục sản phẩm tại hệ thống WinMart/WinMart+ được lựa chọn từ các thương hiệu nội địa và quốc tế, đáp ứng tiêu chí an toàn và chất lượng. Chẳng hạn, rau WinEco đạt chuẩn VietGAP/GlobalGAP, thịt MEATDeli được chế biến theo công nghệ thịt mát chuẩn châu Âu. Những sản phẩm này giúp củng cố niềm tin của người tiêu dùng, trong bối cảnh vấn đề hàng giả, hàng nhái vẫn được cơ quan quản lý thường xuyên cảnh báo.

Cơ hội song hành cùng thách thức

Trong bức tranh chung của Masan, nếu Masan Consumer từ lâu được xem là mảng trụ cột, thì việc WinCommerce duy trì tăng trưởng và liên tục mở rộng đã giúp tạo thêm động lực mới. Hai mảng này cùng bổ sung cho nhau, vừa đóng góp vào doanh thu, vừa giúp Masan đa dạng hóa nguồn tăng trưởng.

Mặc dù kết quả kinh doanh tích cực, WCM vẫn đối diện nhiều thách thức. Thứ nhất, thị trường bán lẻ Việt Nam đang có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, không chỉ từ các chuỗi nội địa mà cả các thương hiệu quốc tế. Thứ hai, chi phí vận hành và chi phí thuê mặt bằng có thể gây áp lực trong bối cảnh mở rộng nhanh. Thứ ba, sức mua của người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn, còn phụ thuộc vào biến động thu nhập và yếu tố kinh tế vĩ mô.

Từ quý III/2024, WinCommerce đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương và duy trì đến nay, tức có 4 quý liên tiếp báo lãi. Đây là cột mốc quan trọng, cho thấy hoạt động kinh doanh đã có sự cải thiện so với giai đoạn trước đó.

Tuy nhiên, để duy trì lợi nhuận ổn định, doanh nghiệp cần cân bằng giữa tốc độ mở rộng và khả năng kiểm soát chi phí, bởi mở mới cửa hàng quy mô lớn thường kéo theo chi phí vận hành, thuê mặt bằng và nhân sự đáng kể.

Các số liệu tháng 7/2025 cho thấy WinCommerce đang duy trì đà tăng trưởng ổn định, đặc biệt nhờ chiến lược mở rộng mạng lưới tại nông thôn và hiệu quả hoạt động của hệ thống cửa hàng hiện hữu. Doanh nghiệp đã có 4 quý liên tiếp ghi nhận lợi nhuận sau thuế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình tối ưu hóa mô hình kinh doanh./.