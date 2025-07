Masan hoàn thành hơn 50% kế hoạch lợi nhuận năm 2025

(TBTCO) - Trong quý II/2025, doanh thu của Tập đoàn Masan (mã ck: MSN) đạt 18.315 tỷ đồng. EBITDA đạt 3.748 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế Pre-MI trong quý II và 6 tháng đầu năm 2025 lần lượt đạt 1.619 tỷ đồng và 2.602 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ, vượt mốc 50% kế hoạch cả năm

WinCommerce đạt 80% mục tiêu mở mới, tăng tốc hiện đại hóa bán lẻ

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của Tập đoàn Masan cho thấy, tăng trưởng chủ yếu đến từ hiệu quả lợi nhuận mạnh mẽ tại WCM và MML, được hỗ trợ bởi đóng góp lợi nhuận từ việc thoái hợp nhất H.C. Starck (HCS).

Mảng kinh doanh tiêu dùng – bán lẻ đóng góp khoảng 472 tỷ đồng vào mức tăng EBIT trong 6 tháng đầu năm 2025, dẫn đầu là mức cải thiện 319 tỷ đồng tại WCM và 156 tỷ đồng tại MML so với cùng kỳ. Điều này giúp bù đắp lại mức giảm 40 tỷ đồng tại MCH do ảnh hưởng từ kênh GT. Phần lớn mức tăng EBIT 14,9% so với cùng kỳ đến từ năng suất bán hàng và vận hành được cải thiện tại WCM, cũng như hoạt động chăn nuôi hiệu quả hơn và giá trị heo thịt cao hơn tại MML.

WinCommerce (“WCM”) trong quý II/2025, doanh thu đạt 9.130 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ. NPAT Pre-MI đạt 10 tỷ đồng, tăng 159 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đây là quý thứ tư liên tiếp WCM có lợi nhuận, nhờ vào vận hành vượt trội và chiến lược mở rộng mạng lưới hiệu quả. Trong nửa đầu năm 2025, doanh thu đạt 17.915 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. NPAT Pre-MI đạt 68 tỷ đồng, tăng 292 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết quả tích cực này được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu LFL và mở rộng mạng lưới tại khu vực nông thôn. Tính đến cuối quý II, với 318 cửa hàng mới được mở ròng, WCM đã hoàn thành 80% mục tiêu cơ sở về mở mới trong năm và đang trên đà vượt mục tiêu kịch bản cao vào cuối năm, giúp củng cố vững chắc vị thế là nhà bán lẻ hiện đại số một tại Việt Nam theo quy mô điểm bán, với 4.146 cửa hàng trên toàn quốc.

Masan Consumer Corporation (UpCOM: “MCH”) ghi nhận doanh thu đạt 6.276 tỷ đồng, giảm 15,1% so với cùng kỳ, và EBITDA đạt 1.605 tỷ đồng, giảm 12,9% so với cùng kỳ.

Tuy vậy, doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 chỉ giảm 1,5% so với cùng kỳ, nhờ kết quả tích cực trong quý I. Sự suy giảm doanh thu do mức tồn kho tại các kênh giảm và hoạt động bán hàng thận trọng.

Masan MEATLife (“MML”) ghi nhận doanh thu đạt 2.340 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi tăng trưởng hai chữ số mạnh mẽ ở cả hai mảng: chăn nuôi (tăng 66,4% so với cùng kỳ) và thịt (tăng 20,5% so với cùng kỳ). NPAT Pre-MI đạt 249 tỷ đồng trong quý II/2025, cải thiện 281 tỷ đồng so với cùng kỳ, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận. Biên EBIT đạt 4,5%, tăng 420 điểm cơ bản (bps) so với cùng kỳ nhờ quy mô hoạt động ngày càng hiệu quả.

Phuc Long Heritage (“PLH”): Trong quý II/2025, doanh thu đạt 434 tỷ đồng (tăng 10,8% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt 43 tỷ đồng (tăng 38,8% so với cùng kỳ). Trong nửa đầu năm 2025, doanh thu đạt 858 tỷ đồng (tăng 10,3% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt 86 tỷ đồng (tăng 63,5% so với cùng kỳ).

Masan High-Tech Materials (“MHT”): Trong quý II/2025, doanh thu đạt 1.614 tỷ đồng (tăng 27,9% so với cùng kỳ trên cơ sở so sánh tương đương ), lợi nhuận sau thuế đạt 6 tỷ đồng (tăng 400 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Trong nửa đầu năm 2025, doanh thu đạt 3.007 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ trên cơ sở LFL), lợi nhuận sau thuế ghi nhận -212 tỷ đồng (tăng 885 tỷ đồng so với cùng kỳ). Hoạt động kinh doanh cải thiện nhờ giá hàng hóa tăng, chi phí sản xuất đơn vị giảm và việc thoái hợp nhất công ty H.C. Starck (“HCS”).