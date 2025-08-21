Hà Nội đảm bảo nhu yếu phẩm, chỗ che mưa, che nắng cho người dân xem diễu binh 2/9

(TBTCO) - TP. Hà Nội sẽ ưu tiên các vị trí hàng đầu để cựu chiến binh, người già, phụ nữ, trẻ em... xem diễu binh; tổ chức phát nước uống, lương khô, bánh ăn liền phục vụ người dân và du khách theo dõi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh trên địa bàn Thủ đô.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành công văn về việc đảm bảo các điều kiện phục vụ nhân dân, du khách theo dõi các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo Ban tổ chức, các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra vào ngày 21, 24 và 30/8, trước khi lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức được tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Thủ đô.

Để chuẩn bị chu đáo cho sự kiện, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh phân công Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn chỉ đạo xây dựng các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, lưu lượng quần chúng nhân dân, đảm bảo an ninh, trật tự tham gia lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trên các tuyến đường, tuyến phố có lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua.

Các phố phường Hà Nội tưng bừng cờ hoa chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Có 12 vị trí, 12 khuôn viên trường đại học và 68 vị trí lòng đường đang được cấp phép trông giữ phương tiện thuận tiện cho việc theo dõi các hoạt động trong dịp lễ A80.

Đồng thời, bố trí lực lượng công an, thanh niên tình nguyện đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm đông người, điểm tập kết, khán đài, đường phố, điểm đặt màn hình LED phục vụ nhân dân xem lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; ưu tiên các vị trí hàng đầu để cựu chiến binh, người già, phụ nữ, trẻ em theo dõi phù hợp tình hình thực tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền được giao triển khai phương án đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm (nước uống, lương khô, bánh ăn liền), chỗ che mưa, che nắng, các tuyến xe buýt phục vụ miễn phí cho nhân dân và du khách, nhất là người già từ các địa phương về Hà Nội, tại các cửa ngõ Thủ đô để theo dõi các hoạt động kỷ niệm, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Đồng thời, ông Quyền được yêu cầu chỉ đạo UBND các phường, xã tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trên địa bàn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp: Người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thân thiện, mến khách, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân và du khách từ các địa phương khác về Hà Nội tham dự các hoạt động, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Cũng theo Ban tổ chức kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2025) và Công an thành phố Hà Nội, trưa 21/8, các lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ tổng hợp luyện lần 1 diễu binh, diễu hành vào 20h tối nay. Từ 11h30 ngày 21/8, các vị trí chốt chặn, phân luồng đã được bố trí lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường, kiểm soát quân sự triển khai, hướng dẫn từ xa.