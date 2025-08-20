Giá cà phê hôm nay (20/8) nằm ở mức 117.100 - 117.800 đồng/kg, tạm dừng đà tăng. Trong khi đó, giá tiêu giao dịch quanh mức 141.000 - 143.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay tạm dừng đà tăng. Ảnh tư liệu

Giá cà phê ngắn hạn vẫn có xu hướng tăng nhẹ

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tạm dừng đà tăng, dao động trong khoảng 117.100 - 117.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 117.800 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 117.600 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mốc 117.500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá ở mức 117.100 đồng/kg.

Giá cà phê ngắn hạn vẫn có xu hướng tăng nhẹ. Trong nước, giá dao động quanh 117.500 - 118.000 đồng/kg do nguồn cung hạn chế và tâm lý chờ giá của nông dân.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa hôm qua ở mức 4.329 USD/tấn, tăng 4,19% (174 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 4,43% (178 USD/tấn), đạt 4.198 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1,96% (6,75 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 350,35 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,02% (6,8 US cent/pound), đạt 342,85 US cent/pound.

Hồ tiêu giữ giá mức cao

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 140.000 đồng/kg đến 143.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk hiện ở mức 143.000 đồng/kg; tại Gia Lai hiện ở mức 141.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) hiện ở mức 143.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 141.000 đồng/kg; Đồng Nai ở mức 141.000 đồng/kg. Ngoài ra, giá tiêu tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) hiện ở mức 140.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế như sau: Giá tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức 7.208 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok đạt 10.076 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.400 USD/tấn; tiêu trắng ASTA đạt 12.700 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; tiêu trắng đạt 8.950 USD/tấn./.