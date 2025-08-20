Ngày 20/8: Giá heo hơi cả nước tiếp tục giảm sâu

Giá heo hơi cả nước hôm nay (20/8) tiếp tục đi xuống. Mức giảm phổ biến 1.000 - 2.000 đồng/kg khiến nhiều địa phương rơi xuống dưới 60.000 đồng/kg, gây áp lực cho người chăn nuôi. Trong khi đó, các sản phẩm thịt heo tại WinMart đang được bày bán với giá dao động từ 119.922 - 163.122 đồng/kg và giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên.

Giá heo hơi tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Ảnh tư liệu

Giá heo hơi tại tỉnh về 58.000 - 59.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá heo hơi dao động 56.000 - 59.000 đồng/kg. Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh… cùng giảm về mức 58.000 - 59.000 đồng/kg. Các tỉnh trung du và miền núi như Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên thấp hơn, chỉ còn 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Ở miền Trung - Tây Nguyên, giá cũng không mấy khả quan. Nghệ An, Thanh Hóa duy trì ở mức 56.000 đồng/kg; Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam quanh 55.000 - 56.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Gia Lai giảm sâu còn 54.000 đồng/kg - mức thấp nhất cả nước hôm nay.

Tại miền Nam, giá heo hơi giữ ở vùng cao hơn nhưng cũng đã điều chỉnh giảm. TP. HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp quanh mức 61.000 - 62.000 đồng/kg. Riêng Cà Mau ghi nhận mức cao nhất cả nước 62.000 đồng/kg, nhưng đã giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Theo thương lái, nguồn cung dồi dào trong khi sức mua chậm lại khiến giá khó duy trì ở mức cao. Nếu nhu cầu tiêu thụ không cải thiện, giá heo hơi những ngày tới có thể giảm thêm, nhất là ở miền Trung và Tây Nguyên.

Giá thịt heo tại siêu thị, công ty thực phẩm bán lẻ

Khảo sát sáng ngày 20/8 cho thấy giá thịt heo mát Meat Deli tại trang winmart.vn tiếp tục kéo dài xu hướng đi ngang. Hiện tại, các sản phẩm được bày bán với giá dao động từ 119.922 - 163.122 đồng/kg và giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

Cụ thể, giá niêm yết của một số sản phẩm được khảo sát như sau: thịt heo xay 119.922 đồng/kg, thịt nạc đùi heo 122.320 đồng/kg, thịt nạc vai heo 126.320 đồng/kg, chân giò rút xương 127.922 đồng/kg, thịt nạc dăm heo 157.520 đồng/kg, thịt ba rọi 163.122 đồng/kg.

Tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền, giá thịt heo bình ổn. Hiện tại, các sản phẩm thịt heo được bán với giá trong khoảng 89.000 - 190.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận, 89.000 đồng/kg là giá mỡ heo được ghi nhận thấp nhất trong các sản phẩm được khảo sát. Cao hơn là giá thịt nạc đùi heo 126.000 đồng/kg, sườn già heo 134.000 đồng/kg và nạc vai heo 136.000 đồng/kg./.