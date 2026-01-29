Ngày 29/1: Giá bạc trong nước và thế giới nối dài đà tăng mạnh

Giá bạc trong nước hôm nay (29/1) tiếp tục tăng mạnh cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 3.663.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.693.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 113,94 USD/ounce; tăng 4,7 USD so với sáng hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 4.200.000 đồng/lượng (mua vào) và 4.330.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tiếp tục tăng mạnh cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 3.663.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.693.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 3.665.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.699.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 3.000.000 đồng/ounce (mua vào) và 3.005.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 29/1/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 3.663.000 3.693.000 3.665.000 3.699.000 1 kg 97.687.000 98.485.000 97.739.000 98.636.000 Bạc 99.99 1 lượng 3.671.000 3.701.000 3.673.000 3.703.000 1 kg 97.893.000 98.697.000 97.935.000 98.748.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 113,94 USD/ounce; tăng 4,7 USD so với sáng 28/1.

Giá bạc đang trải qua đợt tăng mạnh hiếm thấy, trong bối cảnh Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu và dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân đổ mạnh vào thị trường, tạo hiệu ứng tương tự các "cơn sốt" cổ phiếu từng xuất hiện trước đây.

Nhờ động thái của Trung Quốc khi đưa bạc vào danh mục tài nguyên chiến lược từ đầu năm nay, giá đã tăng đáng kể. Quy định mới yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu bạc phải có giấy phép, trong khi số lượng đơn vị đủ điều kiện bị giới hạn. Điều này khiến nguồn cung trên thị trường quốc tế bị thu hẹp, góp phần đẩy giá lên cao.

Trong vòng một năm qua, giá bạc đã tăng tới 249%, riêng từ đầu năm đến nay tăng thêm khoảng 47%. Tuy nhiên, đà tăng quá nhanh này đang làm dấy lên lo ngại rằng thị trường có thể sớm đối mặt với một đợt điều chỉnh mạnh.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 29/1/2026: