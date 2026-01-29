(TBTCO) - Thông tin từ Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Kế hoạch về triển khai cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu về dự án trên hệ thống quản lý thông tin dự án đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội. Theo đó, Hà Nội sẽ tổ chức chiến dịch 15 ngày đêm để chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu trên Hệ thống quản lý thông tin dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Đối tượng áp dụng của Kế hoạch là các sở, ban, ngành, UBND cấp xã; chủ đầu tư dự án là các Ban quản lý dự án đầu tư thuộc thành phố, Ban quản lý dự án đầu tư thuộc xã, phường, các nhà đầu tư.

Phạm vi triển khai bao gồm toàn bộ các hoạt động liên quan đến rà soát, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu dự án đầu tư trên địa bàn thành phố (bao gồm: dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; sử dụng vốn ngoài ngân sách; dự án ODA, PPP); thông tin cập nhật xuyên suốt vòng đời dự án (từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư; chủ trương đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án; bố trí vốn; thực hiện dự án; giải ngân; báo cáo, giám sát dự án,…).

Hà Nội: Triển khai chiến dịch 15 ngày đêm chuẩn hóa dữ liệu dự án đầu tư. Ảnh minh họa

Sở Tài chính là cơ quan đầu mối, chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn, các đơn vị liên quan rà soát, chỉnh sửa, cập nhật Hệ thống phù hợp và đáp ứng với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, kiểm soát quá trình vận hành Hệ thống. Chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu dự án đầu tư trên địa bàn thành phố theo danh mục đã được rà soát vào hệ thống. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực I và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kết nối, chia sẻ, kế thừa dữ liệu về kế hoạch vốn, giải ngân, giám sát, đánh giá dự án đầu tư,...

Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường tổ chức thực hiện rà soát, cập nhật, làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa thông tin dự án đầu tư theo các giai đoạn triển khai dự án thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý, theo dõi, báo cáo của đơn vị; đảm bảo sự tuân thủ đối với tất cả các yêu cầu, các quy trình cập nhật thông tin về các dự án đầu tư, thông tin xuyên suốt vòng đời dự án; tuân thủ tuyệt đối các quy định về an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.