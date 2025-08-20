Ngày 20/8: Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (20/8) đảo chiều giảm khi giới giao dịch cân nhắc khả năng các cuộc đàm phán giữa Nga, Ukraine và Mỹ nhằm chấm dứt xung đột có thể dẫn tới việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu thô Nga, từ đó làm nguồn cung toàn cầu tăng lên.

Giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều giảm. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 20/8/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 65,96 USD/thùng, giảm 0,99% (tương đương giảm 0,66 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 62,63 USD/thùng, giảm 1,29% (tương đương giảm 0,82 USD/thùng).

Nguồn tin từ Reuters cho biết, sau cuộc gặp tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trump tiết lộ đang sắp xếp để Putin và Zelenskiy gặp trực tiếp, có thể tiến tới một hội nghị thượng đỉnh ba bên.

Các nhà phân tích của Commerzbank nhận định: “Cuộc gặp hôm qua giữa ông Trump, Tổng thống Zelenskiy và một số lãnh đạo châu Âu đã tạo động lực mới cho tiến trình đàm phán, thắp lên hy vọng về việc chấm dứt xung đột trong thời gian tới. Chính điều này khiến giá dầu hôm nay quay đầu giảm”.

Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã mua 15 lô dầu Nga giao tháng 10 và 11, trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu từ Ấn Độ đối với dầu Nga suy giảm, theo nguồn tin từ hai chuyên gia và một nhà giao dịch.

Ông Bart Melek - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities nhận định: “Nếu kết quả đàm phán giúp hạ nhiệt căng thẳng và loại bỏ nguy cơ áp thuế hay trừng phạt thứ cấp, giá dầu có thể giảm dần về mức mục tiêu trung bình 58 USD/thùng trong quý IV/2025 và quý I/2026”./.