Ngày 19/8: Giá bạc trong nước bật tăng mạnh

|Sáng 19/8, giá bạc giao ngay dừng tại mốc 38,087 USD/oune. Ảnh minh họa
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 19/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.460.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.505.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 11.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 18/8.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa khác, giá bạc ổng định cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.209.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.242.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 8.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 7.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 18/8.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1.211.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.248.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 8.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 18/8.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 19/8/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.209.000
|
1.242.000
|
1.211.000
|
1.248.000
|
|
1 kg
|
32.232.000
|
33.130.000
|
32.284.000
|
33.281.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.216.000
|
1.250.000
|
1.218.000
|
1.256.000
|
|
1 kg
|
32.438.000
|
33.342.000
|
32.480.000
|
33.493.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 19/8/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.460.000
|
1.505.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
38.933.236
|
40.133.233
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:58:21, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,087 USD/oune, giảm 0,25 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 18/8.
Trước đó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 37,99 USD/ounce.
Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.000.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.006.000 đồng/oune ở chiều bán ra, không thay đối cả ở chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 18/8.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:58:21 ngày 19/8/2025