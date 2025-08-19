Ngày 19/8: Giá bạc trong nước bật tăng mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới có xu hướng giảm nhẹ. Trong nước, các doanh nghiệp ngược chiều đồng loạt điều chỉnh tăng, trong đó, mức tăng cao nhất thuộc về bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội).

Sáng 19/8, giá bạc giao ngay dừng tại mốc 38,087 USD/oune. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 19/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.460.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.505.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 11.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 18/8.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa khác, giá bạc ổng định cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.209.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.242.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 8.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 7.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 18/8.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1.211.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.248.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 8.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 18/8.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 19/8/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.209.000 1.242.000 1.211.000 1.248.000 1 kg 32.232.000 33.130.000 32.284.000 33.281.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.216.000 1.250.000 1.218.000 1.256.000 1 kg 32.438.000 33.342.000 32.480.000 33.493.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 19/8/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.460.000 1.505.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 38.933.236 40.133.233

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:58:21, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,087 USD/oune, giảm 0,25 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 18/8.

Trước đó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 37,99 USD/ounce.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.000.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.006.000 đồng/oune ở chiều bán ra, không thay đối cả ở chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 18/8.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:58:21 ngày 19/8/2025