Ngày 19/8: Giá bạc trong nước bật tăng mạnh
Sáng 19/8, giá bạc giao ngay dừng tại mốc 38,087 USD/oune. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 19/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.460.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.505.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 11.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 18/8.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa khác, giá bạc ổng định cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.209.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.242.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 8.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 7.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 18/8.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1.211.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.248.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 8.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 18/8.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 19/8/2025

Loại bạc

Đơn vị

Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.209.000

1.242.000

1.211.000

1.248.000

1 kg

32.232.000

33.130.000

32.284.000

33.281.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.216.000

1.250.000

1.218.000

1.256.000

1 kg

32.438.000

33.342.000

32.480.000

33.493.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 19/8/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.460.000

1.505.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

38.933.236

40.133.233

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:58:21, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,087 USD/oune, giảm 0,25 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 18/8.

Trước đó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 37,99 USD/ounce.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.000.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.006.000 đồng/oune ở chiều bán ra, không thay đối cả ở chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 18/8.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:58:21 ngày 19/8/2025

