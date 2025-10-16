(TBTCO) - Từ 15 giờ chiều 9/10/2025, liên Bộ Công thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá xăng tăng, trong khi giá dầu giảm.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 19.226 đồng/lít, tăng 88 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 677 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 19.903 đồng/lít, tăng 174 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.423 đồng/lít, giảm 181 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 18.406 đồng/lít, giảm 28 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.371 đồng/kg, giảm 437 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Giá xăng tăng 88 đồng - 174 đồng/lít. Ảnh minh họa

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 9/10/2025 - 15/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11, nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 9/10/2025 và kỳ điều hành ngày 16/10/2025 là: 76,294 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92, tăng 0,156 USD/thùng, tương đương tăng 0,20%; 79,062 USD/thùng xăng RON95, tăng 0,740 USD/thùng, tương đương tăng 0,94%; 85,944 USD/thùng dầu hỏa, giảm 0,354 USD/thùng, tương đương giảm 0,41%; 86,462 USD/thùng dầu diesel 0,05S, giảm 1,198 USD/thùng, tương đương giảm 1,37%; 377,872 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S, giảm 14,824 USD/tấn, tương đương giảm 3,77%.

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có)./.