Tổng kiểm kê tài sản công toàn quốc từ 0h ngày 1/1/2026: Bước chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3531/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026.

Kế hoạch được xây dựng nhằm chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công trong bối cảnh tái cơ cấu bộ máy hành chính và đổi mới mô hình chính quyền địa phương.

Xác lập cơ sở dữ liệu đầy đủ, phục vụ điều hành kinh tế vĩ mô

Theo Kế hoạch, mục đích của đợt tổng kiểm kê lần này là xác định chính xác số lượng, cơ cấu, hiện trạng sử dụng và giá trị tài sản công trên phạm vi toàn quốc. Đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra sau quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, kết quả kiểm kê sẽ là căn cứ để hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; phục vụ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; lập báo cáo tài chính nhà nước và báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định pháp luật.

Phạm vi kiểm kê bao gồm toàn bộ tài sản công tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang… và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Hoạt động kiểm kê sẽ diễn ra trên phạm vi toàn quốc, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác có liên quan.

Ảnh minh họa

Thời điểm kiểm kê được chốt tại 0h00 ngày 1/1/2026. Nguyên tắc kiểm kê thực hiện theo quy định tại Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Tiến độ cụ thể và phân công trách nhiệm rõ ràng

Kế hoạch của Bộ Tài chính cũng đưa ra yêu cầu việc kiểm kê phải triển khai đúng tiến độ, đảm bảo đầy đủ, chính xác, công khai và minh bạch. Kế hoạch xác định rõ các mốc thời gian.

Kế hoạch của Bộ Tài chính cũng đưa ra yêu cầu đối với đợt tổng kiểm kê tài sản công năm 2026 đó là: Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện công tác Tổng kiểm kê. Đồng thời, phát huy tối đa kết quả Tổng kiểm kê tài sản công tại thời điểm 0h00 ngày 1/1/2025.

Cụ thể, đối với Bộ Tài chính, từ tháng 10–11/2025 ban hành kế hoạch, chỉ tiêu, biểu mẫu và hướng dẫn kiểm kê. Từ Tháng 11-12/2025, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các bộ, ngành, địa phương. Tháng 7/2026, hoàn thành tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm kê toàn quốc.

Đối với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực (Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện kiểm kê, rà soát thông tin số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý.

Cụ thể, Bộ Xây dựng chính hướng dẫn về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông; hạ tầng cấp nước sạch đô thị và hạ tầng xây dựng ngầm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, cảng cá, đê điều.

Bộ Công Thương hướng dẫn về tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, chợ.

Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tài sản kết cấu hạ tầng thuộc các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở, khu công nghệ, khu kinh tế…

Đặc biệt, Bộ Tài chính lưu ý các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trước ngày 15/11/2025 phải thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê và ban hành kế hoạch triển khai.

Tháng 11–12/2025: tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ kiểm kê.

Từ 1/1/2026 đến 31/3/2026: thực hiện kiểm kê tại chỗ.

Trước 31/5/2026: tổng hợp và gửi kết quả kiểm kê về Bộ Tài chính.

Từ tháng 10/2025 đến khi kết thúc: đôn đốc, kiểm tra, xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng quy định rõ trách nhiệm của đối tượng thực hiện kiểm kê.

Cụ thể: Trước 30/11/2025: Thành lập tổ kiểm kê nội bộ. Trước 31/12/2025: Chuẩn bị hồ sơ, dữ liệu, hệ thống sổ sách. Từ ngày 1/1/2026 - 31/3/2026: Tiến hành kiểm kê. Trước 31/3/2026: Gửi báo cáo kiểm kê lên cấp trên.

Hướng tới hệ thống dữ liệu tài sản công hiện đại, minh bạch và hiệu quả

Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động, nghiêm túc thực hiện Kế hoạch, kết hợp nhiều hình thức triển khai phù hợp với đặc thù từng đơn vị, đảm bảo đúng quy trình, đúng tiến độ, đúng pháp luật. Mọi khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cần được báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Việc tổ chức tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi cả nước không chỉ là hoạt động quản lý thường kỳ mà còn là bước quan trọng trong lộ trình chuẩn hóa dữ liệu tài sản công, phục vụ cho việc xây dựng hệ thống tài chính công hiện đại, công khai và minh bạch.

Kết quả kiểm kê năm 2026 sẽ là căn cứ quan trọng giúp Nhà nước ra quyết định đầu tư, phân bổ ngân sách, khai thác và xử lý tài sản công hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo phát triển bền vững trong giai đoạn tới.