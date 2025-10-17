(TBTCO) - Thông tin từ Hội nghị “Gateway to ASEAN 2025” do Ngân hàng UOB (Singapore) tổ chức cho thấy, ASEAN đang nổi lên như điểm đến chiến lược trong làn sóng dịch chuyển đầu tư và sản xuất toàn cầu. UOB dự báo dòng vốn FDI vào khu vực có thể đạt 370 tỷ USD vào năm 2030, với 45% doanh nghiệp lên kế hoạch đầu tư.

Ngân hàng UOB (Singapore) vừa tổ chức Hội nghị "Gateway to ASEAN 2025" với chủ đề “Tái định hình các chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Theo Ngân hàng UOB, sự thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu, bắt đầu từ đại dịch Covid-19 đã được đẩy nhanh hơn nữa do căng thẳng thương mại và các mức thuế quan rộng khắp. ASEAN nổi lên như một điểm đến hưởng lợi lớn, khi các doanh nghiệp chuyển dịch hoạt động tìm nguồn cung, sản xuất và phân phối về khu vực để giảm thiểu rủi ro.

Ông Wee Ee Cheong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ngân hàng UOB.

Theo báo cáo Đầu tư Thế giới của UNCTAD (Hội nghị Liên Hợp quốc về Thương mại và Phát triển), dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ASEAN đạt 225 tỷ USD trong năm 2024. UOB dự báo con số này sẽ tăng lên 370 tỷ USD vào năm 2030.

Trước làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng, UOB ghi nhận nhu cầu gia tăng đối với các giải pháp tài trợ thương mại và quản lý tài chính chuỗi cung ứng (FSCM), cũng như các dịch vụ thanh toán và thu hộ kỹ thuật số.

UOB Infinity, nền tảng kỹ thuật số của ngân hàng dành cho quản lý tiền mặt, dịch vụ thương mại và FSCM, tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Trong nửa đầu năm 2025, số lượng đối tác doanh nghiệp chủ lực trong chương trình FSCM đã tăng 21%, trong khi số lượng nhà cung cấp liên kết tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, với hơn hai phần ba là các doanh nghiệp có trụ sở tại ASEAN.

Các giao dịch thanh toán kỹ thuật số chiếm tới 90% tổng khối lượng giao dịch trong nửa đầu năm 2025, phản ánh đà tăng trưởng ổn định cả trong nước lẫn trên các kênh điện tử xuyên biên giới.

Để tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và tối ưu hiệu quả vốn lưu động, UOB đã phát triển các giải pháp dẫn đầu ngành, dựa trên hiểu biết chuyên sâu theo từng lĩnh vực.

Thông qua đội ngũ chuyên trách quản lý chương trình FSCM và quy trình thẩm định tín dụng tinh gọn, UOB có khả năng hỗ trợ triển khai cho các nhà cung cấp quy mô lớn, không chỉ dừng lại ở các nhà cung cấp trực tiếp mà còn bao gồm cả các nhà cung cấp gián tiếp nằm sâu trong chuỗi cung ứng. Việc mở rộng tài trợ vào sâu trong hệ sinh thái giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động liên tục và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ngân hàng UOB cũng công bố kết quả tăng trưởng mạnh mẽ trong mảng kinh doanh xuyên biên giới tại khu vực ASEAN và Trung Quốc, trong bối cảnh các doanh nghiệp tiếp tục tái cấu trúc chuỗi cung ứng về khu vực này.

Tại hội nghị, UOB cũng công bố Báo cáo Gateway to ASEAN, một nghiên cứu chiến lược tìm hiểu về cách mà các doanh nghiệp toàn cầu đang điều hướng việc dịch chuyển chuỗi cung ứng, các ưu tiên đầu tư và tầm ảnh hưởng ngày càng mở rộng của khu vực.

Báo cáo cho thấy, 75% lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu có kế hoạch tái cấu trúc chuỗi cung ứng trong vòng 3 - 5 năm tới; 52% doanh nghiệp đang xem xét “nearshoring” (thuê ngoài các nhà cung cấp bên thứ 3 có vị trí địa lý gần với khu vực hoạt động) trong vòng 3 năm tới. Cùng với đó, 45% doanh nghiệp có ý định đầu tư vào ASEAN sẽ xây dựng chuỗi cung ứng tại địa phương; 70% doanh nghiệp mong muốn các ngân hàng hỗ trợ quản lý rủi ro từ thuế quan, biến động tỷ giá và tài trợ thương mại.

Theo ông Frederick Chin - Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Thị trường Toàn cầu UOB, chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái định hình nhanh chóng dưới tác động của thay đổi thương mại và ASEAN đang nổi lên như điểm đến hưởng lợi từ dòng chảy thương mại và vốn đầu tư mạnh mẽ.

"Khi những chuyển dịch này tiếp tục tăng tốc, các doanh nghiệp cần một đối tác chiến lược đáng tin cậy, có khả năng kết nối xuyên biên giới và cung cấp những hiểu biết sâu sắc" - ông Frederick Chin nhấn mạnh./.