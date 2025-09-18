Thách thức với doanh nghiệp trong bối cảnh biến động chuỗi cung ứng, thuế và địa chính trị

(TBTCO) - Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) còn nhiều dư địa phát triển, nhưng trong bối cảnh biến động chuỗi cung ứng, thuế và địa chính trị, cần nhanh chóng đổi mới thích ứng với xu thế.

Đây là nhận định của các chuyên gia kinh tế, đại diện doanh nghiệp trong và ngoài nước tại lễ khai mạc Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2025, diễn ra từ ngày 18/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (TP. Hà Nội).

Các chuyên gia kinh tế, đại diện doanh nghiệp tham luận tại tọa đàm Chiến lược sống còn cho SMEs ngành sản xuất, diễn ra ngày 18/9/2025. Ảnh: HA

Theo ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), thế giới đang có quá nhiều bất ổn khiến chuỗi cung ứng bị đứt đoạn, áp lực về thuế và địa chính trị, thế nhưng các doanh nghiệp trong ngành công nghệ hỗ trợ, công nghiệp chế tạo nội địa lại khá thụ động trong việc tiếp cận thị trường mới, logistics hay những câu chuyện chính sách khác.

Trong bối cảnh hiện nay, VASI đề xuất với Lãnh đạo Chính phủ, các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế tạo mong muốn có các chính sách đột phá, để họ có cơ hội phát triển, cạnh tranh được với các doanh nghiệp chế tạo từ các nước trong khu vực.

Trong số các đề xuất, VASI đặc biệt nhấn mạnh chính sách cung cấp dịch vụ hỗ trợ của Chính phủ, như các trung tâm thử nghiệm, trung tâm kiểm nghiệm hàng hóa, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có chứng chỉ chất lượng, để có thể gia nhập được cuộc chơi toàn cầu.

Dù đối mặt với không ít thách thức, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn không ngừng nỗ lực cải thiện năng lực sản xuất, tìm kiếm những giải pháp sáng tạo để tối ưu hóa chi phí và tăng cường khả năng cạnh tranh.

Về đề xuất giải pháp đột phá, ông Phan Đăng Tuất cho biết, ý tưởng lớn đang được VASI bàn bạc là chính sách “mua chung, bán chung”. Với chính sách này, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ cùng kết nối, cùng mua một loại vật tư khối lượng lớn với giá thành rẻ hơn, theo đó sẽ tối ưu về giá và chi phí logistic hơn so với từng doanh nghiệp mua với khối lượng ít. Hiệp hội đã nhiều lần đề xuất Chính phủ làm đầu mối mua tập trung nguyên vật liệu với số lượng lớn, sau đó doanh nghiệp mua lẻ lại, ước tính có thể giảm giá 5 - 10%.

Ở góc độ cơ quan quản lý, bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công thương Hà Nội cho biết, Hà Nội định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 5 năm 2021 - 2025, đến năm 2030 trở thành thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, công nghiệp xanh.

Chính vì vậy, các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ thông qua việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là doanh nghiệp trong nước, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tạo mặt bằng phát triển các khu, cụm công nghiệp để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước và nước ngoài vào đầu tư.