Chứng khoán phái sinh ngày 17/10: Phe Short áp đảo, giá hợp đồng tương lai giảm hơn 40 điểm

(TBTCO) - Điểm tích cực là thanh khoản cải thiện, khối lượng hợp đồng giao dịch tăng 24% so với phiên trước. Tuy nhiên, phe Short chiếm ưu thế khi nhà đầu tư ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở sau nhịp điều chỉnh mạnh của VN30.

Trên thị trường phái sinh, các nhà đầu tư tập trung chuyển sang giao dịch hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30 tháng 11/2025 (41I1FB000), với giá giảm mạnh 40,5 điểm (-2,20%) xuống 1.968,0 điểm, nới rộng mức chênh lệch âm -9,14 điểm so với VN30-Index. Tương tự, các HĐTL chỉ số VN100-Index cũng "bốc hơi" hàng chục điểm. HĐTL 41I2FB000 đáo hạn tháng 11/2025 giảm 28,4 điểm (-1,47%) về 1.906,6 điểm.

Với các hợp đồng đáo hạn vào tháng 6/2026, giá HĐTL chỉ số VN30-Index và VN100-Index lần lượt giảm 4,49% và 3,49%. Các kỳ hạn xa hơn đều giữ chênh lệch âm so với chỉ số cơ sở.

Tổng khối lượng hợp đồng tăng 24%, cho thấy giao dịch sôi động hơn, đặc biệt ở các vị thế phòng ngừa rủi ro ngắn hạn khi VN30 đang kiểm định lại vùng đỉnh tháng 9/2025 quanh 1.900 điểm. Theo chuyên gia Chứng khoán SHS, khối lượng mở (OI) tăng lên 25.540 hợp đồng, cho thấy phe Short đang duy trì vị thế nắm giữ sau phiên giảm mạnh.

Phe Short thắng thế trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 17/10

Sắc đỏ nhuộm kín trên thị trường cơ sở phiên 17/10. Áp lực bán lan rộng đã kéo VN30-Index giảm hơn 45 điểm, tương ứng giảm 2,23%. Trước đó, VN30-Index vẫn giữ được nhịp tăng đầu phiên nhờ đà dẫn dắt của MSN và MWG. Áp lực bán mạnh tại cổ phiếu nhóm Vingroup cùng các cổ phiếu ngân hàng và công nghệ thông tin đều đồng loạt giảm. Tổng giá trị giao dịch trong phiên hôm nay đạt 22.100 tỷ đồng, tiếp tục duy trì mức cao.

VN100-Index giảm ít hơn (-2,13%) xuống còn 1908,4 điểm. Dù số lượng các mã giảm giá vượt trội, nhịp điều chỉnh giảm mạnh hơn ở nhóm vốn hóa lớn, nhóm tác động chính tới chỉ số, không hoàn toàn đồng thuận với các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ khi dòng tiền có dấu hiệu tìm kiếm đến các cổ phiếu hình thành nền giá vững chắc và gần như đi ngang trong giai đoạn thị trường tăng nóng trong gần hai tuần vừa qua.