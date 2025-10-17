CEO VPBankS: Dự kiến niêm yết cổ phiếu ngay tháng 12/2025, tự tin lượng đặt mua cao hơn chào bán

(TBTCO) - Lãnh đạo VPBankS khẳng định tự tin rằng, đợt chào bán này sẽ thành công và số lượng đặt mua sẽ cao hơn số lượng chào bán tương đối nhiều. Đồng thời, hé lộ tăng tưởng lợi nhuận kế hoạch năm sau đạt ít nhất 50%.

“VPBankS là công ty đầu tiên thực hiện theo thủ tục mới với quy trình rút ngắn rất nhiều so với trước kia. Theo quy định mới tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP, ngay trong khi công ty nộp hồ sơ chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO) song song đó, VPBankS nộp hồ sơ cho HOSE. Sau khi đợt chào bán kết thúc, chúng tôi tiếp tục cập nhật hồ sơ cho HOSE”. Thông tin trên được ông Vũ Hữu Điền - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VPBankS cho biết tại sự kiện Roadshow vừa được tổ chức.

Hiện nay, Chứng khoán VPBankS - công ty chứng khoán thành viên thuộc hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đang thực hiện chào bán ra công chúng lần đầu (IPO) hơn 375 triệu cổ phiếu. Với giá IPO 33.900 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị vốn huy động dự kiến đạt gần 12.713 tỷ đồng, đồng thời cũng đánh dấu một trong những thương vụ IPO lớn nhất trên thị trường.

Lộ trình chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của VPBankS

Theo lộ trình được công bố, đợt chào IPO của VPBankS nhận đăng ký mua từ 10/10 đến 31/10/2025. Kết quả đăng ký và phân bổ cổ phiếu sẽ được công bố từ ngày 1/11 đến 2/11, trong khi thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 3/11 đến 7/11/2025. Công ty dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu trong tháng 12/2025.

Chia sẻ tại sự kiện Roadshow diễn ra tại Hà Nội, lãnh đạo của VPBankS cho rằng, mức giá chào bán vẫn “dưới giá trị thực” của doanh nghiệp. Mức định giá này đưa ra vì muốn tạo ra sự "win-win" cho cả công ty chứng khoán và nhà đầu tư. Tiềm năng tăng trưởng của VPBS cao hơn trung bình ngành rất nhiều.

Theo CEO VPBankS, nhà đầu tư kinh nghiệm không chỉ so sánh P/E hay P/B mà sẽ so sánh với tiềm năng tương lai. Với định giá hiện tại, cổ phiếu VPBankS có P/E dự phóng năm 2025 là 14,3 lần và P/B 2,4 lần. Sang năm 2026, các chỉ số này lần lượt còn khoảng 12 lần và dưới 1,7 lần, thấp hơn trung bình ngành.

Ông Vũ Hữu Điền, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VPBankS

Ngoài ra, ông Điền cũng cho rằng, mức định giá hiện tại chưa phản ánh phần giá trị cộng thêm từ thương hiệu VPBank. “Chúng tôi kỳ vọng nhà đầu tư sẽ tự đánh giá và dần dần nhận ra giá trị thương hiệu VPBank cùng hệ sinh thái, thương hiệu SMBC hay thương hiệu của chính VPBS và sẽ trả giá cho điều đó trong thời gian sắp tới” - lãnh đạo VPBankS cũng nhấn mạnh.

Đánh giá về mức giá chào báo, theo ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng giám đốc VPBank, việc định giá là rẻ hay đắt sẽ tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi nhà đầu tư. Tuy nhiên, từ góc nhìn người điều hành, ông Vinh cho biết rất tự tin về những gì VPBank Securities và cả hệ sinh thái VPBank sẽ đạt được trong năm nay và năm tới.

“Các bạn đã biết kế hoạch kinh doanh năm 2025 của VPBankS. Năm sau không phải con số tăng nhỏ, ít nhất 50%”. CEO của VPBank cũng cho biết, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng dự kiến năm nay sẽ đạt xấp xỉ 30 nghìn tỷ đồng, và dự kiến theo chương trình đang xây dựng dù chưa phải con số cuối cùng, lợi nhuận mục tiêu hơn 40 nghìn tỷ đồng.

Cập nhật về tình hình phân phối, lãnh đạo VPBankS cho biết mức độ quan tâm đối với đợt IPO này là “cực kỳ cao”. Sau khi tổ chức roadshow cho 20 nhà đầu tư trong nước, VPBankS đã tổ chức các buổi roadshow cho 20 nhà đầu tư trong nước, sau đó công du 2 tuần gặp khoảng 50 nhà đầu tư tại 4 trung tâm tài chính lớn tại Seoul, Singapore, Hồng Kông, Luân Đôn.

Ngay trong ngày đầu mở bán (10/10), tổng giá trị đăng ký mua đạt gần 6.000 tỷ đồng, tương đương gần 50% lượng chào bán. Trong đó, hai nhà đầu tư lớn gồm Dragon Capital đăng ký mua 50 triệu USD và Chứng khoán VIX đăng ký 2.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 60 triệu cổ phiếu).

“Tính đến hiện tại, chúng tôi vẫn đang tổng hợp thông tin, nhưng với số lượng đăng ký trực tiếp qua kênh tổ chức, đăng ký online và thông qua các đại lý, chúng tôi rất tự tin rằng, đợt chào bán này sẽ thành công và số lượng đặt mua sẽ cao hơn số lượng chào bán tương đối nhiều” - ông Điền cho hay./.