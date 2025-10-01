(TBTCO) - Đợt chào bán IPO tối đa 375 triệu cổ phiếu, tương đương 25% cổ phần đang lưu hành, của VPBankS sẽ diễn ra từ ngày 10/10. Với giá 33.900 đồng/cổ phiếu, thương vụ có thể giúp huy động gần 12.713 tỷ đồng.

Ngày 1/10, Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố Thông báo chào bán 375 triệu cổ phiếu ra công chúng với mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Tổng giá trị vốn huy động dự kiến đạt gần 12.713 tỷ đồng. Với quy mô trên, đây sẽ trở thành thương vụ chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam tạo tiền đề để công ty mở rộng dư dịa cho vay margin, thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Tại mức giá chào bán này, VPBankS được định giá khoảng 63.562 tỷ đồng (hơn 2,4 tỷ USD).

Thời gian nhận đăng ký mua là từ 8h00 ngày 10/10 đến 16h00 ngày 31/10/2025.

Mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa không quá 93,75 triệu cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ sau phát hành), bước khối lượng là 100 cổ phiếu. Số tiền đặt cọc bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua. Kết quả đăng ký và phân bổ cổ phiếu sẽ được công bố từ ngày 1/11 đến 2/11, trong khi thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 3/11 đến 7/11/2025.

Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu VPBankS bắt đầu từ 10/10

Cổ phiếu của VPBankS sẽ phân phối qua chính VPBankS cùng 3 đại lý là Chứng khoán Vietcap, Chứng khóa SSI và Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS). Thông báo hướng dẫn đăng ký mua cổ phiếu sẽ được công bố tại website của cả 4 đơn vị trên.

Tại mức giá chào bán 33.900 đồng/cổ phiếu và kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025, P/E (hệ số giữa giá trên thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS) ở mức 14,3 lần. Hệ số P/B (giá trên giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu) tính đến cuối quý III/2025 ước đạt 2,5 lần.

Hoạt động IPO trở lại sôi động thời gian gần đây sau nhiều năm giao dịch trầm lắng và thiếu vắng các thương vụ lớn. Trước đó, đợt IPO của Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cũng đã diễn ra thành công khi có lượng đặt mua gấp 2,5 lần lượng cổ phiếu chào bán.

Đầu tuần này, nhằm rút ngắn thời gian quá trình IPO và niêm yết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành Quyết định số 709/QĐ-UBCK ban hành Quy chế phối hợp xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đồng thời với hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu. Theo đại diện UBCKNN đây là một bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Quy chế phối hợp được ban hành nhằm triển khai quy định tại Điều 111a Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP). Theo đó, các đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ xem xét hồ sơ trên báo cáo tài chính, báo cáo về vốn điều lệ đã góp, điều lệ công ty và tài liệu liên quan đã được nộp, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian đưa cổ phiếu vào giao dịch sau IPO./.