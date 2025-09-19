VPBankS dự kiến phát hành tối đa 4.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để mở rộng quy mô

(TBTCO) - Song song kế hoạch phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, VPBankS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 4.450 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với kế hoạch trước đó.

Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 4.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện thành nhiều đợt trong quý III và IV/2025. Theo kế hoạch, công ty sẽ chào bán tối đa 40.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp từ phía tổ chức phát hành. Tổng số đợt chào bán tối đa là 5, với khối lượng mỗi đợt tối thiểu 500 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 12 tháng, lãi suất cố định không quá 8%/năm, áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn, trong khi thời gian phân phối của mỗi đợt không vượt quá 30 ngày.

Ảnh minh hoạ.

Cùng với kế hoạch huy động vốn qua kênh trái phiếu, HĐQT VPBankS cũng thông qua chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Trọng tâm chiến lược là mở rộng thị phần và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Mục tiêu được đặt ra khá cụ thể, khi đến cuối năm 2025, công ty kỳ vọng đạt 2,9% thị phần môi giới chứng khoán; 3,5% ở mảng phái sinh; 10,2% trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng và 10% trong cho vay ký quỹ. Tới năm 2030, các chỉ số này dự kiến tăng lên lần lượt 10%, 20%, 18,5% và 15%.

Về chỉ tiêu tài chính, VPBankS đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 đạt 7.177 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.450 tỷ đồng, tăng lần lượt 58% và 122% so với kế hoạch đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng chứng khoán niêm yết dự kiến mang lại 2.589 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ; tư vấn phát hành trái phiếu ước đạt 843 tỷ đồng, tăng gần gấp 4 lần; còn mảng kinh doanh trái phiếu và các hoạt động khác dự kiến đóng góp 3.745 tỷ đồng, tăng 68%. Đến năm 2030, công ty kỳ vọng doanh thu hợp nhất đạt 29.051 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 17.520 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 cho thấy nền tảng tăng trưởng tích cực. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 900 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu hoạt động đạt 1.885 tỷ đồng, tăng 58%. Động lực chính đến từ lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) với 1.058 tỷ đồng, tăng 94%, cùng với lãi từ cho vay và các khoản phải thu đạt 646 tỷ đồng, tăng 38%. Mảng tư vấn tài chính cũng ghi nhận bước nhảy vọt, từ 4 tỷ đồng lên 104 tỷ đồng. Chi phí hoạt động được kiểm soát chặt chẽ, giảm 15% xuống dưới 400 tỷ đồng, góp phần củng cố biên lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của VPBankS đạt hơn 50.901 tỷ đồng, gần gấp đôi so với đầu năm. Tiền mặt tăng mạnh từ 2.313 tỷ đồng lên 14.773 tỷ đồng, trong khi giá trị tài sản tài chính FVTPL đạt 15.204 tỷ đồng, tăng từ mức 12.538 tỷ đồng, chủ yếu đến từ trái phiếu và cổ phiếu chưa niêm yết. Dư nợ cho vay cũng tăng đáng kể, từ 9.513 tỷ đồng lên 17.758 tỷ đồng, trong đó phần lớn là cho vay ký quỹ.

Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động mở rộng, VPBankS đã tăng cường vay nợ ngắn hạn từ 9.135 tỷ đồng lên 32.202 tỷ đồng. Trong cơ cấu này, phần lớn nguồn vốn đến từ các ngân hàng, còn lại khoảng 10.230 tỷ đồng là các khoản vay từ cá nhân và tổ chức khác.