VPBankS “mở toang” room ngoại, chốt phương án IPO 375 triệu cổ phiếu

VPBankS vừa thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HOSE hoặc UPCoM, nâng room ngoại lên mức tối đa cùng bản kế hoạch kinh doanh mới.
Cụ thể, theo biên bản lấy ý kiến cổ đông, VPBankS dự kiến phát hành tối đa 25% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, tương ứng 375 triệu cổ phiếu mới. Sau chào bán, nếu thực hiện phân phối thành công 100% lượng cổ phiếu phát hành, vốn điều lệ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trong các công ty chứng khoán về quy mô vốn điều lệ.
Hội đồng quản trị (HĐQT) được ủy quyền quyết định giá chào bán, đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét là 12.130 đồng/cổ phiếu. Thời gian chào bán dự kiến là từ quý III/2025 đến quý II/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Theo phương án sử dụng vốn, 30% số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, 70% còn lại để bổ sung vốn cho hoạt động vay ký quỹ (margin) và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty.
|Phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng - Nguồn: VPBankS
Đại hội đồng cổ đông của VPBankS cũng thông qua nghị quyết nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 100%. Động thái nới room ngoại trước thềm IPO tạo điều kiện thu hút dòng vốn ngoại trong đợt chào bán sắp tới.
Cùng đó, công ty chứng khoán này đã bổ nhiệm thêm 1 thành viên độc lập và thông qua Điều lệ và quy chế cũng như đơn vị kiểm toán vốn chủ sở hữu. Với việc bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Quang Trung, nâng tổng số thành viên trong HĐQT lên 4 người.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa ghi nhận tháng tăng trưởng mạnh nhất kể từ 5/2020, đưa VN-Index liên tiếp vượt các mốc đỉnh lịch sử. Thanh khoản tăng mạnh thể hiện kỳ vọng của nhà đầu tư kèm hiệu suất vượt trội của các chỉ số kéo thêm dòng tiền mới vào thị trường, với nhiều phiên cán mốc 2 - 3 tỷ USD. Theo đại diện VPBankS, việc thực hiện kế hoạch IPO và niêm yết cổ phiếu hướng tới gia tăng giá trị cho cổ đông. Thị trường chứng khoán sôi động là thời điểm vàng để công ty triển khai thương vụ IPO, từ đó củng cố tiềm lực tài chính, bứt tốc tăng trưởng.
Ước tính theo giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2025, VPBankS có thể huy động tối thiểu 4.548 tỷ đồng nếu chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu mới. Tuy nhiên, tại nhiều thương vụ IPO đang được thực hiện gần đây, mức giá phát hành thương cao hơn mệnh giá và giá trị sổ sách. Gần nhất, đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã “chốt” mức giá chào bán là 46.800 đồng/cổ phiếu. Đợt chào bán đang được triển khai với hạn chót đăng ký IPO vào chiều ngày 08/09/2025. Với kế hoạch phát hành 231,15 triệu cổ phiếu, tổng số tiền huy động dự kiến đạt 10.817,82 tỷ đồng./.
|VPBankS nâng kế hoạch lợi nhuận năm 2025 lên 4.450 tỷ đồng
Đại hội đồng cổ đông VPBankS cũng đã thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2025, nâng mục tiêu lợi nhuận trước thuế từ 2.003 tỷ đồng lên 4.450 tỷ đồng, cao thứ hai toàn ngành chứng khoán. Đây là mức tăng 122% so với kế hoạch ban đầu và gấp khoảng 4 lần kết quả thực hiện năm 2024.
Theo kế hoạch mới, tổng doanh thu dự kiến tăng 58% lên 7.117 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ chứng khoán niêm yết đạt 2.589 tỷ đồng, tăng 23%; mảng tư vấn phát hành trái phiếu gấp 4 lần, gần 843 tỷ đồng; còn kinh doanh trái phiếu và các hoạt động khác ước đạt 3.745 tỷ đồng, tăng 68%. Đáng chú ý, tổng chi phí chỉ tăng 7%, tạo dư địa lớn cho lợi nhuận.