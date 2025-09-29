(TBTCO) - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký Quyết định số 709/QĐ-UBCK ngày 27/9/2025 ban hành Quy chế phối hợp xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đồng thời với hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu.

Đây là một bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Quy chế phối hợp được ban hành nhằm triển khai quy định tại Điều 111a Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP). Với cơ chế phối hợp này, các đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cùng với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) sẽ xem xét hồ sơ trên báo cáo tài chính, báo cáo về vốn điều lệ đã góp, điều lệ công ty và tài liệu liên quan đã được nộp, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian đưa cổ phiếu vào giao dịch sau IPO.

Quy chế phối hợp sẽ góp phần tăng cường tính minh bạch, chuẩn hóa quy trình IPO gắn với niêm yết. Ảnh minh họa

Trong suốt quá trình xem xét hồ sơ, đơn vị chuyên môn thuộc UBCKNN và HoSE thực hiện phối hợp thông qua trao đổi bằng văn bản, họp chuyên môn, đồng thời chia sẻ thông tin về yêu cầu sửa đổi, bổ sung, giải trình hoặc từ chối hồ sơ. Sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận IPO, Bản cáo bạch và Giấy chứng nhận sẽ được gửi cho HoSE để tiếp tục quy trình xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết.

Quy chế phối hợp không chỉ giúp giảm thiểu thủ tục, mà còn góp phần tăng cường tính minh bạch, chuẩn hóa quy trình IPO gắn với niêm yết. Doanh nghiệp khi thực hiện IPO sẽ đồng thời được chuẩn bị điều kiện niêm yết, giúp tạo thuận lợi tối đa cho việc huy động vốn và tăng niềm tin của nhà đầu tư.

Việc UBCKNN ban hành Quy chế phối hợp này được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao tính cạnh tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư./.