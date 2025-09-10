Tăng chất hàng hóa từ sóng IPO

(TBTCO) - Làn sóng IPO đang trở lại mạnh mẽ sau nhiều năm trầm lắng ở nhiều nhóm ngành. Ngoài tạo nguồn vốn mới cho doanh nghiệp, các thương vụ được kỳ vọng bổ sung thêm “hàng hóa” chất lượng, đón dòng vốn trước ngưỡng cửa nâng hạng.

Tín hiệu tích cực từ các đợt IPO

Đầu tuần qua, Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) chính thức đóng cổng đăng ký mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Dù mức giá chào bán lên tới 46.800 đồng/cổ phiếu, cao gấp 3,27 lần giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, số lượng đăng ký vẫn nhanh chóng vượt lượng cổ phiếu chào bán. Điều này mở ra khả năng thành công cao cho thương vụ, cũng như hứa hẹn sự sôi động trong ngày TCBS lên sàn HOSE.

Hoạt động IPO và đưa cổ phiếu lên sàn đang kết nối nhu cầu tìm kênh sinh lời của nhà đầu tư với dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ.

Theo lộ trình đề ra, kết quả chào bán dự kiến sẽ được công bố vào ngày 25/9. Ngay sau đó 2 tháng, cổ phiếu sẽ được đăng ký lưu ký tại VSDC và niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE. Thương vụ IPO có thể mang về hơn 10.800 tỷ đồng cho TCBS, sử dụng vào các hoạt động tự doanh chứng khoán (70%) và hoạt động môi giới, ký quỹ (30%).

Các thương vụ IPO gắn với kế hoạch niêm yết đang trở lại sau nhiều “mùa vắng”. Khởi đầu làn sóng này, “ông lớn” ngành bất động sản nghỉ dưỡng chào bán hơn 70 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 71.350 đồng/cổ phiếu ở nửa cuối tháng 1/2025. Cổ phiếu của Công ty cổ phần Vinpearl (VPL) giao dịch trên sàn HOSE chỉ sau 4 tháng.

Sẽ rút ngắn quy trình IPO và niêm yết Nhằm khuyến khích hoạt động chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng khi gắn với hoạt động niêm yết, một trong những nội dung sửa đổi tại nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán hướng đến là rút ngắn quy trình niêm yết chứng khoán. Trong đó, giảm thời gian tổ chức đăng ký niêm yết phải đưa chứng khoán đăng ký giao dịch hoặc niêm yết trên sàn chứng khoán.

Một loạt thương vụ khác cũng đang trong quá trình triển khai. Đầu tuần này, Công ty Cổ phần Lương thực A An thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm 30 triệu cổ phiếu ra công chúng. Với các tài liệu cần thiết từ nghị quyết hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đến bản cáo bạch, giấy đăng ký chào bán, doanh nghiệp ngành gạo thuộc Tập đoàn Tân Long này đang gần hơn kế hoạch niêm yết. Tại cuộc họp cổ đông thường niên vào giữa năm, ban lãnh đạo công ty cũng đã trình kế hoạch lên sàn HOSE trong giai đoạn 2025 - 2026 sau khi trở thành công ty đại chúng và hoàn tất chào bán.

Tập đoàn Bất động sản CRV - công ty con do Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) sở hữu gần 82% vốn thậm chí còn song song thực hiện. CRV hiện đã nộp hồ sơ niêm yết lên HOSE hồi tháng 6/2025, đồng thời cũng chuẩn bị xong hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng hồi cuối tháng 7. Đầu tháng 9/2025, các cổ đông VPBankS đã phê duyệt phương án chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) 375 triệu cổ phiếu. Kế hoạch này dự kiến triển khai khẩn trương, trong khoảng từ quý III/2025 đến quý II/2026.

Tăng "chất", đón dòng vốn từ nâng hạng

Với vai trò kênh dẫn vốn, hoạt động IPO và đưa cổ phiếu lên sàn đang kết nối nhu cầu tìm kênh sinh lời của nhà đầu tư với dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt, số vốn gần 440 tỷ đồng Công ty Bất động sản CRV huy động được sẽ sử dụng để thanh toán chi phí xây dựng của dự án Hoàng Huy New City. Còn với hãng gạo A An, công ty sẽ dùng 450 tỷ đồng thu về để thanh toán nợ vay ngân hàng và công nợ phải trả cho nhà cung cấp ngay quý IV/2025.

IPO toàn cầu tăng nhiệt Theo EY, trong nửa đầu 2025, thế giới đã ghi nhận 539 thương vụ IPO, qua đó huy động 61,4 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ, dù số lượng giao dịch gần như không đổi. Điểm sáng nổi bật là thị trường Hồng Kông, với 44 thương vụ thu về 107,1 tỷ đôla Hồng Kông trong 6 tháng. Con số này gấp 7 lần năm trước và vượt tổng giá trị huy động của cả năm 2024. PwC dự báo, với làn sóng “trở về” của các tập đoàn lớn Trung Quốc, Hồng Kông sẽ dẫn đầu toàn cầu về giá trị IPO năm nay. Tại Mỹ, lạm phát cao và lãi suất tăng vọt đã khiến thị trường IPO trở nên ảm đạm 3 năm nay. Tuy nhiên, đã có tín hiệu ấm trở lại thời gian gần đây khi CEO Nasdaq mới đây tiết lộ đang có một danh sách dài công ty đang chuẩn bị IPO trong nửa cuối năm.

Riêng hai công ty chứng khoán TCBS và VPBankS, kế hoạch IPO và niêm yết dự kiến huy động tổng cộng hàng chục nghìn tỷ đồng. Với vốn hóa ước khoảng 108.000 tỷ đồng (4,1 tỷ USD) sau IPO, TCBS sẽ nhanh chóng vượt xa quy mô của nhiều công ty chứng khoán niêm yết hiện nay và lọt vào top 15 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường.

Ngành chứng khoán đang đứng trước nhu cầu vốn lớn. Không chỉ bùng nổ với các thương vụ IPO lớn của nhóm công ty chứng khoán thuộc sở hữu các ngân hàng, cuộc đua tăng vốn còn có sự góp mặt của nhiều công ty khác trong ngành. Áp lực vốn cho các kế hoạch phía trước, cộng thêm sự cạnh tranh gay gắt trong ngành, đang thúc đẩy nhiều công ty chứng khoán thu hút dòng tiền từ thị trường.

Bên cạnh vai trò huy động vốn cho hoạt động kinh doanh, sự trở lại của làn sóng IPO còn là tín hiệu mừng cho thị trường chứng khoán nhờ bổ sung thêm lượng “hàng hoá” mới, giúp đa dạng hoá cơ cấu cổ đông vốn đang khá tập trung.

Yêu cầu về các hàng hóa chất lượng càng cấp thiết hơn trước ngưỡng cửa nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Dầu khí (PSI), với kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, bắt buộc phải có thêm "hàng mới", đồng nghĩa, cần có thêm các đợt IPO, cổ phần hóa để bổ sung nguồn cung. Từ góc độ của PSI, lãnh đạo công ty chứng khoán cũng nhìn nhận thị trường IPO ngay trong nội bộ ngành năng lượng và dầu khí vẫn rất tiềm năng.

Thực tế, các thương vụ IPO còn đang trở thành “chất xúc tác” cho đà tăng cổ phiếu của các tổ chức niêm yết đang sở hữu cổ phần của những công ty chuẩn bị lên sàn. Ở thời điểm phương án IPO TCBS được công bố, khối phân tích tại nhiều công ty chứng khoán đã đồng loạt điều chỉnh tăng giá mục tiêu cổ phiếu TCB. Nguyên nhân cũng bởi kỳ vọng đợt IPO công ty con TCBS sẽ là yếu tố để xem xét định giá lại cho khoản đầu tư của Techcombank. Tăng trưởng giá cổ phiếu TCB 3 tháng gần đây cũng trội hơn chỉ số chung. Hay với cổ phiếu của Tập đoàn Gelex cũng ghi nhận nhịp tăng nổi trội trong tháng gần đây. Dù chưa có văn bản chính thức, những đồn đoán trên thị trường về kế hoạch IPO và niêm yết của công ty con Hạ tầng Gelex cũng tạo hiệu ứng tâm lý lên cổ phiếu GEX.

Dù vậy, IPO và niêm yết là quá trình không thể diễn ra chóng vánh. Theo ông Hồ Tuấn Hữu Hiếu, chuyên gia Chiến lược đầu tư tại SSI Research, các kế hoạch này cần thời gian chuẩn bị. Từ hoàn thiện hồ sơ chào bán đến những công việc để niêm yết cổ phiếu phải qua các vòng nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ niêm yết trước khi được chấp thuận chính thức lên sàn. TCBS là ví dụ điển hình khi đã ấp ủ kế hoạch IPO từ nhiều năm trước.

Cùng đó, điều thị trường mong đợi hơn cả là chất lượng của “hàng hóa” trên sàn chứng khoán, không chỉ ở nền tảng hoạt động kinh doanh mà còn ở sự tuân thủ và minh bạch trong quản trị. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT Cơ Điện Lạnh (REE) - một trong hai công ty đầu tiên niêm yết trên thị trường, cũng từng nhấn mạnh vai trò “hàng hóa” thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp niêm yết. Hàng hóa phải tốt và minh bạch, vì nhà đầu tư luôn mong mỏi sự tăng trưởng và sẵn sàng bỏ vốn thêm cho mục tiêu này.